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剛慶祝完18歲生日 「144歲老身體 」罕病少女過世

聯合新聞網 / 綜合報導
18歲罕病少女有著144歲老身體。圖／取自nypost
18歲罕病少女有著144歲老身體。圖／取自nypost

英國一名36歲媽媽菲碧（Phoebe Louise Smith）日前哀悼18歲女兒阿姍提（Ashanti Smith）逝去。阿姍提天生患有早衰症（Hutchinson-Gilford Progeria syndrome），18歲就有著「144歲老人的身體」，宛若電影《班傑明的奇幻旅程》主角真實版。

阿姍提16日因早衰症引起的併發症去世，早衰症是一種罕見的先天性疾病，導致患者每年都會老8歲，並會導致嚴重的心臟問題、行動障礙及其他與衰老有關的併發症。

菲碧表示：「每個人都喜歡和佩服阿姍提。她展現的意志力深深觸動了他們的心。她活著的時候拒絕讓疾病摧毀她美麗的靈魂，她每天都過得很美好。」

阿姍提在去世前幾個月，跟親友齊聚在酒吧裡，啜飲她最愛的雞尾酒歡慶自己18歲生日。無奈早衰症影響了阿姍提的生理，她患有心臟病和關節炎，且臀部3度骨折，即便如此阿姍提仍拒絕坐上推車，甚至還堅持步行。

菲碧回想起阿姍提去世的那天「狀態極佳」，她先去公園散步還吃了肯德基。但不久後健康狀況就開始惡化，留下遺言：「媽媽，我愛妳。妳要讓我走。」

菲碧表示阿姍提活得很快樂，「是典型的、脾氣暴躁的18歲女孩。她很聰明，會說出自己的想法。」

菲碧近期正為阿姍提的葬禮募款，希望屆時有4匹白馬，還會掛上旗幟紀念阿姍提同性戀身份，並擺放阿姍提最喜歡的韓國天團防彈少年團的紀念品。

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心臟病 患者

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