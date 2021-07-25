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森林大火、強降雨 今年夏天不好過

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
森林大火等極端天氣災害，在未來的夏季會更常出現。（Photo by Cameron Strandberg on Wikimedia under CC2.0）
森林大火等極端天氣災害，在未來的夏季會更常出現。（Photo by Cameron Strandberg on Wikimedia under CC2.0）

極端天氣下的夏季不再是海灘的季節，而是高溫、強降雨及過量輻射的健康警訊。英國與美國的專家指出，類似今年席捲加拿大的熱浪事件將更常發生，且美國等地的森林火災季也出現延長、擴大的趨勢，在今年夏季極端天氣造成健康威脅，人類需要儘快適應變化。

極端事件影響健康

衛報指出，美洲西北部致命的熱浪接連打破加拿大的歷史溫度紀錄、超過 500 人因此死亡；德國、波蘭、荷蘭、捷克共和國和英國也遭到毀滅性的洪水侵襲，中國鄭州也爆發大水、奪走 33 條命。近日美國、土耳其等多處的林地也持續為森林大火所苦。

多位專家指出，此類極端天氣事件將在夏季變得更加頻繁。其中森林大火的部分，加州大學洛杉磯分校氣候科學中心的數據指出，氣溫每升高 1 攝氏度，發生重大野火的可能性就會增加 20% 。該中心主任亞歷克斯·霍爾曾預計，到本世紀中葉，南加州的野火將增加 64% 至 77%，且該數值可能遭到嚴重低估。

除了森林燃燒可能造成有毒氣體擴散、影響人體健康外，加利福尼亞州社區健康科學教授大衛艾森曼更指出，長期的火災季帶來的濃霧將使民眾必須待在家中才能確保自己安全無虞，並因此重現新冠肺炎疫情帶來的社會孤立感。

基礎建設待加強

對於人類適應極端天氣的可能手段，英國氣象局哈德利中心氣候影響研究負責人貝茨指出，基礎建設將會是重要的關鍵，內容包括防洪建設、醫療院所的空調配置、蔭蔽通道、耐高溫道路等。

美國交通部長布蒂吉格也呼籲，政府應推行能夠承受氣候變化影響的基礎設施。北卡羅來納州立大學研究瀝青的研究員也對 CNN 指出，在未來路面溫度可能會高於目前的合格標準，導致路面出現龜裂或損毀。

因此，貝茨強調，過去用來評估基礎建設耐受度的最極端指標，將不足以作為新一波天氣挑戰下的評估標準，人類必須盡快建立新的指標、適應正在發生的極端天氣事件，且「我們目前的準備進度，遠遠落後於氣候變化速度。」

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英國 高溫

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