聯合國批鎮壓人民 伊朗否認指控

天災讓強硬的伊朗政府也低頭！近日伊朗境內爆發嚴重旱災，引發人民上街抗議，但伊朗出動警察鎮壓，造成至少3名群眾身亡。對此，聯合國23日痛批伊朗官方不設法解決問題，反而只想透過鎮壓民眾轉移焦點。伊朗外交部24日雖以強硬聲明，否認聯合國指控，但在國內已逐步降低鎮壓規模、安撫民心。

對外強硬 對內懷柔

根據《半島電視台》報導，聯合國人權事務高級專員巴舍萊23日不滿表示，伊朗政府需要推出實質作為解決缺水危機，而非持續以優勢警力鎮壓民眾，否則只會讓當地民眾更加憤怒與絕望。但伊朗外交部24日反擊稱，巴舍萊所言充滿不正確的資訊，是「不實的指控」。

外交部也不滿說，巴舍萊的指控充滿政治性，忽略當地政府的努力。不過伊朗總統魯哈尼24日在國內卻對民眾表示，庫茲斯坦省發生的特定問題必須要迅速解決，並表示人民「有權」對這些問題進行抗議；伊朗最高領袖哈米尼則說，抗議者不應該遭到責難，相關單位需要儘速處理危機。

疫苗因制裁難進口

《以色列時報》提到，庫茲斯坦是伊朗31個省中最有錢、也是主要生產石油的省分，從3月份起就飽受乾旱影響。旱災讓當地的水力發電停擺，許多城市傳出停電，加上伊朗經濟受到疫情與美國制裁影響，讓民眾不滿的情緒終於爆發，15日起各地都有傳出示威，但伊朗官媒對相關新聞僅低調報導。

《法蘭西24》則指出，除了旱災以外，伊朗的疫情近日又再度升溫，日均有2萬人確診，首都德黑蘭也宣布宵禁。官方警告，由於Delta變種的緣故，伊朗恐將面臨第5波疫情，加上美國制裁讓疫苗很難進口，也讓外界對伊朗的狀況很擔心。

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