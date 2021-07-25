美西北海岸缺氧 海洋生物恐窒息死亡

美國俄勒岡州、華盛頓州海岸近來測量到的低氧水平，恐導致螃蟹等海洋生物窒息死亡！美國國家海洋暨大氣總署在太平洋沿岸大片區域中檢測到異常低的含氧量，引發科學家們擔憂，俄勒岡州和華盛頓州海岸附近恐形成一個大型「死亡區」，導致螃蟹和底棲性魚類因缺氧死亡，並對沿海經濟產生重大衝擊。

每年有「缺氧季」

《美聯社》指出，據俄勒岡州公共廣播公司報導，美國國家海洋暨大氣總署在本週表示，研究人員在太平洋沿岸大片區域中檢測到異常低的含氧量。從2000年代初開始年復一年的低氧水平，讓研究人員確定俄勒岡州現在有一個「缺氧季」，而今年的缺氧季比以往早上許多。

缺氧季的開始以冰冷的底層海水湧升作為標誌，俄勒岡州在今年3月左右出現了湧升流。俄勒岡州立海洋生態學家弗朗西斯·陳說，這是俄勒岡海洋觀察者們35年來所看到最早的時間。這可能對沿海經濟產生重大影響，尤其是與首長黃道蟹相關。

海洋缺氧形成死亡區

據美國國家海洋暨大氣總署的說法，死亡區域隨著風起時而出現，冷水從海底流向海面。這有助於浮游植物大量繁殖，它們死後就會沉入海底，而細菌分解浮游生物時會消耗氧氣，造成該海域缺氧，無法逃離低氧區螃蟹等海洋生物就會因此死亡。

俄勒岡州公共廣播公司指出，俄勒岡州立法機構在本屆會議上通過一項法案，撥款190萬美元用於研究和監測沿海缺氧和海洋酸化問題。氣候、海洋和生態系統研究合作研究所的建模預測，西北海岸將有一個大型缺氧區，一直持續到今年秋季。

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