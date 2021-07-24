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發射太空船至木星衛星 SpaceX包辦

中央社 / 華盛頓23日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，現已選定太空探索科技公司（SpaceX）負責發射作業，將太空船送往木星在冰雪覆蓋下的歐羅巴（Europa）衛星。

法新社報導，由於馬斯克（Elon Musk）經營的SpaceX已考慮進一步探測太陽系，因此接下這項任務可謂一大斬獲。

SpaceX的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）將在2024年10月自佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，執行NASA的木衛二快艇號（EuropaClipper）任務，合約總價1億7800萬美元（約新台幣49億8900萬元）。

這項發射任務原本應由NASA自製的太空發射系統（Space Launch System, SLS）火箭執行。SLS苦於製程進度延宕及預算超支，被批評是為阿拉巴馬州設計的「就業方案」，因為許多研發工作是在當地進行。

在SLS還無法操作的情況下，獵鷹重型火箭自2018年載運馬斯克的特斯拉敞蓬車（Tesla Roadster）進入太空的首飛作業至今，已完成多項由民間企業與官方委任的發射任務。

獵鷹重型火箭在發射升空時可產生500萬磅以上的推力，相當於18架波音747客機。

木衛二快艇號太空船將以近距離飛掠歐羅巴衛星40－50趟，以確認這個冰雪覆蓋的衛星是否具有適合生命存活的環境。

太空 火箭 NASA

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