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影／難忘回憶！機上男孩隔窗比猜拳 機場大叔「氣壞」直跺地

聯合新聞網 / 綜合報導
外國一名小孩在飛機上，和外頭的工作人員隔窗玩起猜拳，溫馨畫面感動不少網友。圖擷取自youtube
外國一名小孩在飛機上，和外頭的工作人員隔窗玩起猜拳，溫馨畫面感動不少網友。圖擷取自youtube

疫情當前，許多人因為不能出國，少了搭上飛機的機會。在航空業重挫之時，最近在外國的飛機場，卻有一段相當溫馨的影片，讓網友直呼看過之後，再度愛上世界的美好。

根據日本媒體「grape」報導，加拿大網站「Rumble」等影音平台，最近出現一段影片，片中一位搭乘飛機的小男孩，正向窗外比出「剪刀石頭布」的樣子，而往窗外一看，還真的有位機場的地面人員，正在配合著這個小男孩玩剪刀石頭布。

每當小男孩贏的時候，對方還會裝作很失落的樣子，在原地打轉一圈，接著再重新向小男孩發起挑戰，在平手幾次之後，小男孩再度獲勝，高興地手舞足蹈。最後，小男孩揮手和該男子說掰掰，結束了這一段小小的猜拳大賽。

網友們看到這個溫馨的場面，紛紛表示「太棒了！給了這孩子一個絕不會忘記的回憶，這位先生幹得好」、「這要我來真的會害羞」、「這真的不錯」、「我愛這美好世界」。

疫情 機場

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