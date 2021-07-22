不滿看「動畫看一半被中斷」 啃老男殺年邁雙親棄屍冰箱

日本福岡縣日前發生一起命案，一位名為松本淳二的59歲男子，將88歲的父親松本博和、與87歲的母親松本滿喜枝殺害，並把屍體遺棄在冰箱內後逃逸。直到淳二遭逮捕到案後，才坦承他的殺人動機，居然是因為不滿「看動畫被中斷」。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，松本淳二是家中次男，本身沒有工作，收入全靠父母的年金，也和雙親住在一起。6月時，父親騎腳踏車不慎摔落，住院了一陣子。母親則本來就行動不便，平常得搭乘輪椅，因此雙親吃飯等生活大小事，都得由淳二進行照顧。

一日，父親拜託淳二帶他上廁所，淳二嫌每次照顧父母親，都會害他得中斷看到一半的動畫，忍不住動了殺機。由於殺死父親的畫面被母親目擊，加上覺得「只留她一個感覺很可憐」，因此也把母親殺了。

淳二犯案後，找了藉口要醫院和社工人士暫時別到家中探訪，並帶著父母的卡領出現金，從九州福岡縣逃到東北青森縣，後來又逃亡至京都。有其他親屬嘗試聯絡松本夫婦，發現都找不到人，這才讓兩人被殺的事情曝光。最後淳二就在京都遭到逮捕，結束為期11天的逃逸之旅。