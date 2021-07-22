她懷疑男友偷吃查IG私訊 意外揪出對方假冒15歲是戀童癖

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聯合新聞網 / 綜合報導
英國22歲男子假裝自己15歲，在社群平台上搭訕未成年少女。圖／取自metro
英國22歲男子假裝自己15歲，在社群平台上搭訕未成年少女。圖／取自metro

英國22歲男子戴維森（Louis Davison）日前假裝自己15歲，在社群平台上問年僅13歲的女孩能否觀看她們自慰，還提到想與她們發生性關係。他的前女友因懷疑他外遇、查看他社群平台私訊後揭穿了他的惡行。

戴維森坦承冒用假帳號「發送骯髒」的訊息給女孩，認為「女孩更有可能回應他。」

外電指出戴維森和女友分手後，前女友在當時20歲戴維森的社群平台聊天紀錄中發現一名13歲女孩傳送撫摸自己的影片給戴維森。戴維森還分別跟2名13歲跟15歲少女搭訕，詢問對方會做什麼性行為、是否會手淫，並向對方要照片及影片。

聊天記錄顯示戴維森試圖聯繫其他年輕女孩，但她們拒絕與他進行這類對話。戴維森在承認1項企圖煽動13歲女孩從事性活動，以及2項與未成年女性發生性關係的罪名後，被判處2年徒刑。法官認定戴維森的罪行「太嚴重了，不能緩刑」。

未成年 外遇 性行為 英國

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