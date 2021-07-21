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「人生苦短，讓我們瘋狂吧！」網紅才發貼文 數小時後死於車禍

聯合新聞網 / 綜合報導
卡尤拉和丈夫都對摩托車充滿熱情。圖／取自IG@juliahennessy
卡尤拉和丈夫都對摩托車充滿熱情。圖／取自IG@juliahennessy

擁有逾33萬名粉絲的巴西22歲網紅卡尤拉（Júlia Hennessy Cayuela），15日跟丈夫一起騎摩托車旅行時不幸喪生。事發前幾個小時她還曬出和丈夫穿戴安全帽、夾克的合照，照片旁文字寫著：「人生苦短，讓我們瘋狂吧！我、你、上帝和道路！你的夢想也是我的。」

這對夫婦騎摩托車穿越巴西南部山區時，被一輛行駛的卡車撞到。卡尤拉被空運送往當地一家醫院，在那裡宣告死亡。她的丈夫則受重傷並接受2次手術，目前住院觀察中。

卡尤拉的繼父奧諾弗雷（Jerônimo Onofre）表示：「我們非常震驚，萬分痛苦。」奧諾弗雷透露卡尤拉立志成為生物醫學美容師，希望開一家自己的診所，從事非侵入性皮膚治療，包括換膚和激光脫毛。

經營社群平台7年的卡尤拉和丈夫結婚4年，夫妻倆都對摩托車充滿熱情，他們在事故當天以及之前的幾天，在各自社交平台發布巴西南部旅行的照片。

巴西 網紅 夢想

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