加國野火燒不盡 英屬哥倫比亞災情重

加拿大英屬哥倫比亞省（卑詩省）野火燒不盡，宣布進入緊急狀態！卑詩省有近300場野火正在燃燒，且據天氣預報顯示，未來幾天的天氣恐加劇野火態勢，因此宣布全省進入緊急狀態。目前已發布多項疏散令和警報，影響逾數萬人。

野火蔓延299處

根據《半島電視台》報導，卑詩省因野火不斷蔓延，迫使數百人撤離家園，已宣布進入緊急狀態。根據卑詩省野火管理局的數據，截至20日下午，該省已有299處發生野火，其中18處是在過去兩天引發。該省公共安全部長範和富表示，全省有超過3180位消防員及其他工作人員正在滅火。

範和富表示，由於天氣預報顯示，未來幾天的天氣可能會助長火勢，因此可能下令疏散更多人。卑詩省在一份聲明中表示，緊急狀態將持續至少14天，並且可延長。目前已發布40項疏散令，影響約5724人，且還發布69項疏散警報，居民被告知隨時要準備撤離家園，影響超過3萬2000人。

美國西部也受野火肆虐

卑詩省是加拿大前一個月創下高溫新紀錄的省份之一，剛打破該國歷史最高溫紀錄後，在當時極端乾燥的條件下，與多起雷擊中引發幾場野火，火勢迅速蔓延，導致該省利頓村因此被燒毀。

除了卑詩省之外，美國西部俄勒岡州等州都遭受到野火肆虐，《美聯社》報導，俄勒岡州的可怕野火已經增長到美國羅德島州面積的三分之一，且每天持續蔓延數英里。在野火延燒期間，已至少有2000戶家庭被迫疏散。

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