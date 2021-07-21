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法男吃狗住進精神病院 出院後在街上誘拐少年還吃了他

聯合新聞網 / 綜合報導
男子引誘少年還吃了他。圖／取自leparisien
男子引誘少年還吃了他。圖／取自leparisien

法國馬賽一名男子阿瑟（Arthur A.）曾因縱火、虐狗後吃狗住進精神病院，本月初出院後在街上誘拐13歲少年殺害，並於隔天吃了少年的屍體。

一位民眾18日發現家附近傳出「一股難聞的氣味」後報警，最終清潔婦在阿瑟房裡發現塞著肢解身體的袋子，裡面的頭還被吃了一部分。因其屍體殘缺不全，檢察官只能透過DNA鑑定確認少年身分。

警方發現少年遺體後，立即展開調查尋找兇手阿瑟。最後阿瑟在與警察對峙的過程中，被武裝警察擊斃。

少年的母親指責法國當局放任一名危險的精神患者殺人，當她到達命案現場時尖叫著：「他殺了我的兒子，他殺了我的孩子。」

報導指出遇害少年熱愛足球及饒舌歌，案發前正要去找與阿瑟住在同一條街上的媽媽卻慘遭不幸。

發現少年屍體的清潔婦想起當時走進浴室，發現袋子裡屍體表示：「孩子被斬首，塑料包裹上半身。怎麼能這樣對待一個孩子，很不人道。阿瑟看起來完全正常。」

法國 虐狗 殺人 檢察官 DNA

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