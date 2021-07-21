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澳男用床單結繩從4樓逃出隔離酒店 晃8小時後終被捕
澳洲一名39歲男子7月20日在珀斯（Perth）的酒店隔離期間竟然逃走，他把多張床單結成繩，幫助自己從4樓爬繩而下，順利逃離酒店，警方在約8小時後成功拘捕他。
這名男子7月19日從昆士蘭州的布里斯班（Brisbane）乘坐飛機到西澳州的珀斯，但由於西澳州的防疫限制，他進入州內的申請遭拒絕，官員要求他在48小時內離開西澳州，並安排他到一間酒店臨時隔離，但到了7月20日凌晨近1時，他從4樓爬出窗外，再利用已經結成繩的床單，游繩而下逃走。
警方之後在約8小時後成功拘捕他，他被控以未能遵守指示、提供虛假或誤導資訊的罪名，警方沒有公布他的身份或逃走原因，只稱這名男子39歲，病毒檢測結果為陰性。
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文章授權轉載自《香港01》
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