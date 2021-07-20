貝佐斯上太空比布蘭森飛更高 平民太空之旅全球首見

全球首富貝佐斯20日搭乘自家藍源公司的新謝帕德號太空船升空並成功返回地面，完成藍源首次載人飛行，與其他三名乘客一同締造歷史，為民營太空旅行再創里程碑，並成為九天內繼維珍銀河創辦人布蘭森後，第二名搭乘自家太空船升空的億萬富豪。

57歲的貝佐斯在乘員艙觸地後說：「我是太空人貝佐斯。這是我有生以來最棒的一天。」他與另外三名乘客互相擊掌慶祝，並擁抱前來降落地點迎接的家人。

新謝帕德號在台灣時間20日晚間9點13分左右，從美國德州鄉間小鎮范霍恩郊外約32公里的藍源一號發射場升空，抵達海拔107公里處太空邊界，比布蘭森的86公里飛得更高，整趟航程共十分鐘。專家並指新謝帕德號無駕駛員且所有乘客都是平民的太空之旅為全球首見。

這四名乘客包括：電商巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯、他的弟弟暨私募股權公司主管馬克、82歲退役女性飛行員馮克、18歲高中畢業生戴門。後兩人成為上太空最年長和最年輕的人。戴門是藍源公司首名付費客戶，預計9月到荷蘭烏得勒支大學攻讀物理和創新管理。他的父親是荷蘭私募股權企業「索麥塞資本合夥公司」執行長喬斯．戴門。

新謝帕德號以美國首位太空人謝帕德命名。7月20日是阿波羅11號執行人類第一次登月任務52周年，貝佐斯選定這個日期並堅持不改，即使布蘭森比他早九天上太空。

新謝帕德號無法從太空船內部操作飛行，飛行過程完全交由電腦操控。相較之下，維珍銀河團結號由兩名飛行員駕駛。

新謝帕德號以時速3540公里升空，18公尺長的推進器加速到音速三倍，好讓乘員艙飛得夠高，接著與乘員艙分離並成功著陸回收。

乘員艙抵達海拔100公里左右的卡門線，也就是國際航空機構定義的大氣層與太空的界線，接著乘客解開安全帶幾分鐘以體驗無重力，並透過藍源自稱太空旅行史上最大的窗戶，來欣賞地球表面。

接著乘員艙打開降落傘回到地球，貝佐斯與其他乘客回程時短暫體驗到6倍重力。乘員艙快抵達德州沙漠時，利用反向推力系統，以時速1.6公里軟著陸。