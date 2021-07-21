13歲少女患「新冠腳趾」浮腫長紫水泡 但從未驗出陽性

英國13歲青少女蘇菲亞自去年10月以來一直受「新冠腳趾」（Covid Toes）所苦，無法穿鞋走路、無法上學，只能靠輪椅才能走比較遠的路，但她從未被檢測出感染冠狀病毒。

蘇菲亞曾是位熱愛唱歌舞蹈、跑跑跳跳的活潑青少女，但她的腳十月開始浮腫、起水泡，水泡還很快從粉紅色變成紫色，腳底腫塊讓她很難站立。蘇菲亞說：「我只能穿人字拖，其他鞋子碰到腳就痛得受不了。」醫生評估蘇菲亞染上新冠腳趾，檢測結果卻從未呈現陽性。

青少女腳趾腫脹不能穿鞋。圖／取自 bbc

新冠腳趾會導致皮膚發紅或發紫、腫脹和凍瘡樣水泡。該症狀通常在感染後1周內出現，並在2周內自然消失，但可能持續更長時間。蘇菲亞表示醫生從來沒告訴她病症會持續多久，所以她很害怕。蘇菲亞的母親則嘗試各種方法從藥物、乳膏到類固醇，希望改善女兒的病情。

先前曾有報告指出新冠肺炎倖存者的「新冠腳趾」可能持續5個月之久。大約12名冠狀肺炎感染者中就有1人會出現某種皮膚病，英國專家曾呼籲衛生部門將皮膚病變視為除了咳嗽、發燒和味覺嗅覺喪失以外的的主要症狀。研究顯示未出現其他症狀的患者中，約有8.8%受「新冠手指和腳趾」影響。