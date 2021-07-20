摸海豹影片瘋傳恐面臨百萬罰款 網紅稱：不知道是瀕危物種
美國一對網紅夫妻日前在社群平台曬出妻子拉金（Lakyn）在夏威夷海灘觸摸瀕臨絕種夏威夷僧海豹的影片，影片瘋傳後不僅激怒夏威夷居民，他們的行為還違法。這對夫妻目前已致歉並將支付罰款。
根據美國法律規定，觸摸或騷擾夏威夷僧海豹被視為三級重罪（Class C Felony）。違反者將面臨最高5年監禁和最高50000美元（約合新台幣140萬元）罰款。
丈夫史帝芬（Stephen）說他們收到了死亡威脅，拉金的TikTok則已設為私密帳戶。史蒂芬表示：「我們深感抱歉，我們熱愛夏威夷並尊重這裡的文化。我們無意冒犯任何人。」
這對夫婦在夏威夷結婚、度蜜月。史帝芬提到他們六月第一次看到夏威夷僧海豹。影片中拍到拉金在考艾島（Kauai）的海灘上撫摸一隻僧海豹，她一碰靜止的海豹，牠就抬起頭來咬她，最後拉金尖叫著逃離了海豹。史帝芬指出先前不知道他們行為觸犯瀕危物種的法律：「我們沒有看到任何告示標語，我們什麼都不知道，但我知道這不是藉口。」
夏威夷僧海豹的數量現僅存約1400隻，大約1100隻在夏威夷群島西北部，300隻在夏威夷主要島嶼。美國國家海洋暨大氣總署建議大眾觀看僧海豹至少要離15公尺遠。
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