露肩美女大馬打AZ遇接種人員露骨性騷 驚覺「不只她一人」

一名32歲女性饒可韻，昨(19)日晚間在臉書以中、英雙字體PO出19日打AZ疫苗受到接種人員以露骨語言及動作性騷擾，在先生及律師友人的力挺下勇於PO出當天發生的經過並報案，希望能扼阻不當接種人員假接種之名、行性騷擾之實的歪風。

32歲華裔女生饒可韻，19日在馬來西亞接種AZ疫苗時，被接種人員不斷詢問：「你有被插過嗎？」、「我可以插你嗎？」等露骨隱射言詞性騷擾。她坦言，剛開始還沒意會過來，爾後接種人員竟更大膽比出類似性愛姿勢的手勢時，讓她頓時全身發毛，驚覺遭到性騷擾。

她表示，當天穿上紅色的露肩上衣，就是為了能在接種時更方便，不需脫衣就能施打疫苗。但當她遲到進入接種疫苗會場時，穿著迷彩衣的接種人員在詢問基本身體狀況後，竟用馬來語詢問：「你有被插過嗎？」饒可韻一時間只想到與檢疫相關的事，一時誤認為對方是在問有沒有做過PCR，於是回答「沒有」；隨後該名男性工作人員又問：「我可以插你嗎？」並比出手指穿過另隻握緊拳頭的手的中心，跟著其他工作人員就開始大笑，讓她驚覺遭到言語性騷擾。隨後還聽到男性工作人員在背後的議論，認為她「髮型很美，很像韓國人」。

饒可韻在接種完畢後，覺得應該將被接種人員調戲的事告訴先生，但怕先生直接下車打人，選擇到家後才說。況且她也表示並未仔細記得是哪位接種人員性騷擾她，老公在知情後認為，當下被性騷擾時應第一時間記清楚對方的編號，並詢問名字。饒可韻在律師朋友的鼓勵下挺身報案，她也稱還有其他朋友也有一樣的遭遇。大馬警方則表示，已受理此案正全力調查中。