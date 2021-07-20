考古學家挖到19世紀骨骸 兩腿間「刻意」放著密封神秘液體

英國考古學家今年初在約克郡赫爾市挖掘出當地有史以來最大的墓地，埋葬的1500具1783至1861年的人類骨骸中，有一具骨骸雙腿間放著裝滿神秘棕色液體的密封玻璃瓶，考古學家近期提供進一步詮釋。

專任主管妲爾蒙（Katie Dalmon）表示，這罐神秘液體經測試後發現「內含鈉、鉀和磷，但不含任何藥物材料。」他們推斷可能是尿液體或某種磷酸鹽飲料。妲爾蒙解釋這類飲品在19世紀很受歡迎，被宣傳能治療百病包括肺結核。

妲爾蒙指出雙腿間放著瓶子的骨骸，身分為一名患有佝僂病及骨質疏鬆症的60多歲婦女，瓶子是「刻意」放在她雙腿間。

妲爾蒙說墓地常能發現戒指、硬幣、衣服、餐具這類物件，但這個瓶子很不尋常。瓶身標註的字樣「赫爾醫院」（Hull Infirmary）在墓地開放前一年1782年臨時搭建，到了1784年搬進專門建造的房屋。

由70人組成的考古團隊自去年以來一直在這個墓地工作，這是在市中心耗資3.55億英鎊（約合新台幣136億元）進行的升級計劃的一部分，預計下個月結束現場挖掘工作。妲爾蒙提到目前還不能完全確定神秘液體裡的功用，會進行更多測試以得到明確的答案。