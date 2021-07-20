不能說OPPA？金正恩阻南韓文化入侵 要年輕人說平壤「標準語」

南韓傳媒報導，朝鮮官媒《勞動新聞》7月18日刊出文章，要求年輕人說平壤「標準語」、遵照傳統的生活方式。報導指，這是警告年輕人別說南韓流行語。

《勞動新聞》當天刊出題為「讓青年成為社會主義思想文化體現」的文章，內容表示，與拿著槍的敵人相比，資產階級下的思想文化滲透至朝鮮更危險。

文章又提到，國民應使用平壤用語，強調年輕人要正確地使用，並在穿著、髮型、音樂與舞蹈方面，都保持可接受的生活方式。

不要說OPPA？

《韓國時報》報導，根據南韓國家情報院所指，朝鮮近來加強打擊模仿南韓年輕人說話習慣的行為，例如禁止稱自己的丈夫為오빠（OPPA），此詞的意思為「哥哥」，但在南韓，民眾不但會把親哥哥稱為OPPA，也會把男配偶或男友人稱為OPPA。

阻止韓流文化滲入

北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授楊武仁（Yang Moo-Jin）告訴《韓國先驅報》（The Korea Herald），金正恩曾在瑞士接受教育，所以很清楚南韓流行音樂（K-pop）或西方文化十分容易滲入年輕一代，並對其社會主義制度產生負面影響，「他知道這些文化某些方面或為制度施加負擔，因此金正恩正嘗試透過杜絕它們來避免未來出現進一步的麻煩。」

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文章授權轉載自《香港01》