空姐曝搭機時做「一件事」 就能獲得特殊禮遇

美國空服員卡瑪拉妮（Kat Kamalani）上週在社群平台分享一個簡單的小技巧，讓人們在搭機時獲得「特殊禮遇」。

卡瑪拉妮常在影片中公開空服員工作幕後實況，從旅客航程中不該做的事到機組人員使用的專業術語無所不包。卡瑪拉妮在上週跟網友提到，搭機時只要做一件事就會讓航程發生「巨大變化」。

卡瑪拉妮解釋空服員工作很累人，總是得適應不同的時區，還得和憤怒的顧客打交道，如果乘客在這時對空服員表達一點「謝意」便會獲得禮遇，好比她建議可以送空服員一張5美元（約合新台幣140元）的星巴克禮物卡或甜點。

卡瑪拉妮說：「當乘客送我們禮物卡時，這對我們來說意義重大。若沒有禮物卡，送空服員一些糖果棒、護唇膏或一些小東西也不錯。」卡瑪拉妮解釋乘客如果做這件事，全體機組人員會在整個航程特別關照該名乘客。

卡瑪拉妮的影片吸引超過330萬瀏覽人次。一位網友表示：「我從沒想過送小禮物，但這很合理！謝謝你！」另一名網友也贊同：「我總是送他們甜甜圈！他們對我很好。」

有些網友則認為人們不須要賄賂機組人員以獲得良好待遇。一名網友寫道：「他們應該平等照顧每個人。這是他們的工作。」另一名網友也說：「就盡本分吧！對乘客有禮就是空服員的工作，乘客不須特別討好。」但一名網友提出反擊：「這表明有些人從未在服務業工作過。」