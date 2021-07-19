歐爸都不能說…憂年輕人被滲透 北韓禁南韓慣用語

南韓慣用語是「危險毒藥」！北韓官方18日宣布，國內將禁止國民使用南韓的流行用語，且不准聽南韓偶像團體的歌、不準弄偶像髮型等等，希望藉此避免外來勢力滲透。金正恩近日還表示，韓國流行音樂是侵蝕社會主義的癌症，雙方雖然語言相通，但北韓近來加強對於南韓的文化抗拒。

歐爸都不能說

根據《英國廣播公司》報導，北韓官媒18日宣傳政府法令，要求年輕人不能再講南韓的流行用語、慣用語，以及仿效南韓偶像的髮型、說話方式，也不允許北韓年輕人聽南韓流行音樂K-pop，否則會被逮捕，甚至處以死刑。官媒宣稱，這些包著糖衣、用意識型態入侵的文化，比拿著槍的入侵者還要危險。

北韓官媒堅稱，發源於平壤的「朝鮮文化」才是大韓民族最正統的文化，才是現在年輕人該追逐的流行文化。《英廣》也提到，北韓的禁令一下，就連最簡單的「歐爸」（韓語是哥哥的意思，但廣泛被用作男朋友）都可能不能說，北韓官方認為這些內容，對於北韓的社會主義來說，是嚴重的外國勢力威脅。

警戒韓流滲透

北韓最高領導人金正恩近日也表示，K-pop是可怕的癌症。雖然北韓以嚴刑峻法禁止外國文化滲透，但近年來從南韓走私流行文化的影像、影片的數量還是愈來愈多，很多脫北民眾的脫逃動機，就是想到南韓看看現在最火熱的流行文化，如防彈少年團。

北韓研究大學的教授接受《南韓先驅報》訪問時表示，過去曾在瑞士留學過的金正恩，對於韓流文化在西方造成巨大影響印象深刻，深知這會對自己政權穩固不利，影響恐比經濟等其他因素還深，因此近年來也積極透過法律與行政措施，將這些東西驅離北韓境內。

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