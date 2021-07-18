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億萬富翁搶進太空 繼布蘭森之後貝佐斯即將出發

中央社 / 華盛頓17日綜合外電報導
世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）準備加入太空人俱樂部，20日將參加自家藍源公司（Blue Origin）新謝波德號太空船的首次載人太空任務，寫下太空旅行產業的重要里程碑。 歐新社
世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）準備加入太空人俱樂部，20日將參加自家藍源公司（Blue Origin）新謝波德號太空船的首次載人太空任務，寫下太空旅行產業的重要里程碑。 歐新社

世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）準備加入太空人俱樂部，20日將參加自家藍源公司（Blue Origin）新謝波德號太空船的首次載人太空任務，寫下太空旅行產業的重要里程碑。

維珍銀河公司（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）數日前搶先亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯一步，成功搭乘自家太空船上太空，以些微差距在兩位億萬富翁之戰勝出。

不過，貝佐斯的藍源公司目標更為宏偉，可重複使用的新謝波德號（New Shepard）將升空至比維珍太空船更高的高度，且未來志向也更遠大。新謝波德號是藍源公司的可重複使用火箭發射系統，以第1位美國太空人謝波德（Alan Shepard）命名。

貝佐斯2000年創辦藍源公司，目標就是有朝一日打造太空殖民地，數以百萬計人可在那裏生活工作。

新謝波德號美國中部時間20日上午8時（台北時間20日晚間9時）將從德州西部沙漠中的一號發射場（Launch Site One）發射升空，發射過程將從升空前1個半小時在藍源官方網站BlueOrigin.com上全程轉播。

新謝波德號升空後，將以超過3馬赫的速度爬升至太空，使用的液態氫／液態氧引擎不會排出任何二氧化碳。座艙與推進器分離後，乘員即可解開安全帶，享受無重力樂趣。

太空船最高將攀升至106公里高，乘員將在地表上空100公里的卡門線（Karman line、即國際承認地球與太空的分界線）之外，體驗數分鐘的太空之旅。

太空人 貝佐斯

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