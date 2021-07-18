缺水加經濟危機 伊朗示威考驗新總統

伊朗的民生危機讓民眾無法忍受，群起上街抗議！近日由於伊朗南部省份面臨乾旱，缺水造成農業與水力發電停擺，讓民眾上街示威，但遭政府鎮壓導致至少1人死亡、多人受傷。主要是伊朗除了疫情升溫，經濟也遭美國制裁，許多工人不堪生活困難開始上街罷工抗議，這對於將上任的總統賴西會是很大的考驗。

民眾不滿官員貪汙

根據《英國廣播公司》報導，伊朗南部的庫茲斯坦省從16日起就爆發抗議浪潮，民眾不滿政府對於當地缺水的狀況無所作為，以致當地農業幾乎停擺、水力發電也無法運作，警方因此上街鎮壓抗議。在17日時傳出首例死亡案例，警方研判是遭到民眾對空鳴槍誤擊身亡，但反對派認為是警方所為。

在其他幾個生產石油的大城同樣也爆發示威，伊朗官媒僅以低調的方式進行報導，但在網路上流傳許多民眾焚燒輪胎阻擋警察的畫面。官方認為，近來的極端天氣讓降雨大量減少，加上夏季用電量因使用空調而上升，才會讓農業與水力發電停擺，但當地許多民眾認為，主要問題是官員貪汙與治理不善。

停電導致示威頻傳

《德國之聲》提到，伊朗在去年3月也曾因為乾旱而爆發示威，但今年的高溫比去年更嚴重，庫茲斯坦省單日最高溫層來到攝氏50度，民眾抱怨政府沒有將老舊的基礎建設更新，導致包括首都德黑蘭等大城都曾數次出現停電。

據《以色列時報》報導，伊朗的降雨量比去年同期減少50%。此外，伊朗近日的疫情也急速升溫，加上經濟早因美國制裁受到嚴重打擊，許多伊朗石油製造業的員工近日也發起罷工，要求政府給他們更好的薪水與工作環境，這些對於將上任的新總統賴西都是很大的考驗。

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