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印度女童墮15公尺深井 30村民想救人卻因塌牆跌入11人慘死

香港01 / 李納德
印度中央邦約30名村民想營救1名墮井少女，其間出現意外全部人墮井，造死11人死亡。圖／取自Twitter
印度中央邦約30名村民想營救1名墮井少女，其間出現意外全部人墮井，造死11人死亡。圖／取自Twitter

印度中央邦有村民想救墮井女童，卻演變成同時墮井的大事故。當地傳媒指，出事村莊有女童玩耍時跌入一口有50呎深（約15公尺）的水井，約50名村民趕至救人，其中約30名村民救人心切，站在水井上的護牆附近，打算落水救人之際，突然間護牆崩塌，他們全部跌入井內。事件引起全國關注，已有11人遇難，19人獲救，搜救工作仍在繼續，警方相信事故起因是水井護牆無法承受這麼多人才突然倒塌，總理莫迪宣布向死難者家屬提供經濟援助。

事發於7月15日傍晚6點左右，中央邦維迪沙市（Vidisha ）附近一處叫Lal Pathar的村莊，有名8歲女童在水井附近玩耍時不慎墮井，亦有消息指墮井的其實是名男童。有村民得知女童墮井後，消息馬上傳遍整個村落，晚上7時半至8時左右，約50名村民前往營救，其中約30人圍在覆蓋水井的護牆上，部分人想爬落井救少女，部分就靠著護欄支援落水村民、有部分人在圍觀，該口井深50呎（約15公尺），水深20呎（約6公尺）左右。

有目擊者形容，當時水井護牆突然倒塌，約30名村民同時跌落井中，隨後警方及政府救援人員到場，至晚上11點，再有一部拖拉機及四名警察意外滑落水井內。其後當局派出國家災難救援隊及國家災難響應部隊組成的隊伍到場支援，其中兩名獲救者透露，他們是被其他村民用繩索救出。

現場畫面所見，大批救援人員站在水井附近，出動挖泥機等清空碎片救人，救援人員從井裡抬走遇難者遺體。中央邦首席部長Shivraj Singh已下令徹查事件。

大批救援人員出動，用挖泥機等清走水井附近碎片泥沙。圖／取自Twitter
大批救援人員出動，用挖泥機等清走水井附近碎片泥沙。圖／取自Twitter

事件引起全國關注，事故至今已造成11人死亡，19人獲救，當地傳媒指，其中一具從井中取出的屍體，相信是最先失足跌入水井的兒童。警方相信，事故起因是水井護牆建在鬆散的泥土上，無法承受這麼多人的重量，導致突然倒塌。印度傳媒引述消息指，井內可能還有人被困。不過當局認為井裡應該已無人被埋，但會繼續救援行動，直至抽出所有井水，清理井底確保無人被困。

事發後，印度總理莫迪宣布為每位死者的家屬提供20萬盧比（約7萬5000元新台幣）援助。較早前中央邦首席部長Shivraj Singh已宣布為遇難者親屬提供50萬盧比（約18萬7000元新台幣）。是次意外令網民大呼可怕，稱難以想像在漆黑環境下同時有30人跌落水井。

有村民批評罪魁禍首其實是地方政府，因為那口水井是附近700個家庭的唯一水源，每天都有大量村民前往打水，導致水井的護牆如此脆弱，村民一早向村長及村委會的人反映此事，而最先跌落井的小孩，正因為走近護牆塌陷位置才會失足。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 崩塌

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