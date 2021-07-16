快訊

父母全是魔鬼教練！日媒曝福原愛「異於常人」成長背景

考生注意！ 指考公布試場 考前下午2至4時開放看考場

六旬伯欲窺外傭裸體！9度拿手機偷拍洗澡 被「反偷拍」判入獄

香港01 / 李納德
新加坡一名男雇主趁外傭洗澡時數度偷拍，受害女傭發現後想出「反偷拍」一招，成功揭發犯案雇主。 示意圖／ingimage
新加坡一名男雇主趁外傭洗澡時數度偷拍，受害女傭發現後想出「反偷拍」一招，成功揭發犯案雇主。 示意圖／ingimage

起色心偷拍別人，結果惡有惡報自己反被偷拍？新加坡1名67歲男雇主在32歲緬甸女傭禮貌性通知自己去洗澡時，竟起色心拿手機透過廁所門縫偷拍，5個月內偷拍9次。其中1次女傭洗澡時發現有鏡頭對著自己，嚇得不敢作聲，她後來想到在廚房內暗角藏起手機來1招「反偷拍」，未料色狼正是男雇主。女傭於凌晨時偷偷離開去找外傭援助組織求救。雖然雇主求情稱自己後悔並患多種疾病，但最終仍被法官判入獄4個月。

案情指出，緬甸女傭早於2016年3月就在67歲男被告的家中工作，被告與妻子同住，2019年8月至2020年1月期間，她9次被偷拍洗澡。被告首次犯案是2019年8月，當天女傭洗澡前到客廳通知雇主，未料他聽完後動歪念想看女傭裸體。他等女傭走入廚房內的廁所浴室時，將手機對著門縫偷拍，初次偷拍時怕被揭穿，他拍不到1分鐘就急急離開，回客廳觀看偷拍片段後刪除。

直到2019年12月，被告偷拍癮起，這次是將手機穿過門縫底部，未料被女傭當場發現。女傭見到有手機鏡頭對準自己，嚇得不敢出聲，出來時因為太害怕而未向雇主提起，也不知道偷拍的人其實就是雇主。

由於廁所浴室設在廚房內，女傭想到可在廚房暗角藏手機，對準廁所門「反偷拍」，2020年1月初她成功「捕」到雇主犯案，見到他把手機穿過門縫偷拍約3分鐘。女傭翻查手機發現是雇主偷拍，不敢打草驚蛇，至當晚凌晨離開雇主家到當地外傭援助組織「情義之家」求助，在他們協助下報警，雇主隨後被捕。

庭上辯方律師求情指出，被告患有冠狀動脈疾病、糖尿病及有高血壓問題，只是一時判斷失誤犯案，事後很後悔，希望向女傭道歉。然而控方質疑雇主已多次偷拍女傭，片段更可能被放上網路流傳。法官最後考慮到他偷拍不止1次，雖沒有案底，仍需判入獄4個月。

延伸閱讀：

陪玩師、陪聊師是什麼？台灣爆疫衍生另類職業　網紅實測月賺30萬

內地美女網紅抽脂致器官衰竭、前胸潰爛慘死　親友控醫院6大黑幕

文章授權轉載自《香港01》

偷拍 色狼 新加坡

延伸閱讀

口罩正妹直播公開「真面目」 粉絲驚嚇跑光光被她怒譙：混蛋

我不嫁了！新娘婚禮前夕報警「毀婚」 淚曝真相讓警方看傻

影／芭蕾舞者「跑步機上踮腳尖狂奔」 網喊痛：腳趾該廢了吧？

蛇類專家為耍帥竟「親吻毒蛇」！反被咬、中毒當場喪命

相關新聞

六旬伯欲窺外傭裸體！9度拿手機偷拍洗澡 被「反偷拍」判入獄

起色心偷拍別人，結果惡有惡報自己反被偷拍？新加坡1名67歲男雇主在32歲緬甸女傭禮貌性通知自己去洗澡時，竟起色心拿手機透過廁所門縫偷拍，5個月內偷拍9次。其中1次女傭洗澡時發現有鏡頭對著自己，嚇得不敢作聲，她後來想到在廚房內暗角藏起手機來1招「反偷拍」，未料色狼正是男雇主。女傭於凌晨時偷偷離開去找外傭援助組織求救。雖然雇主求情稱自己後悔並患多種疾病，但最終仍被法官判入獄4個月。

科學創舉 癱瘓者用「想」的說話 腦部電極轉譯語言

20歲因車禍嚴重中風癱瘓患者潘丘(Pancho)，在失去語言能力18年後，因為一項由華裔專家領軍的畫時代科學創舉，終於得...

紐約樂高樂園7大主題園區 合家歡好去處

修建多年的紐約樂高主題樂園(LEGOLAND)本月正式全面開放，七大主題園區、50多項遊樂設施和超過1萬5000個大型樂...

不敵疫情虧損 吉卜力美術館募資修繕經費「千萬日幣」一天達標

吉卜力動畫「龍貓」、「神隱少女」等作品風靡全球，讓位於日本三鷹開設的「三鷹之森吉卜力美術館」成為粉絲們必去的聖地。然而受到新冠肺炎疫情影響，觀光人潮大減，連吉卜力美術館都大受影響，必須要靠募資填補財政虧損。

康城影展突襲放映香港紀錄片《時代革命》

（德國之聲中文網）第74屆康城影展（Cannes Film Festival）閉幕前夕，大會突然宣布在當地時間周五（16日）上午11點，「特別放映」香港導演周冠威的「反送中」運動紀錄片《時代革命》（Revolution of Our Times）

土耳其官派頂大校長遭長期抗爭 艾爾段收回成命

土耳其頂尖的國立海峽大學校長布盧昨天遭到無預警解職。布盧1月初獲任命後，海峽大學師生和全國多地持續抗爭。總統艾爾段6個半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。