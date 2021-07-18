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熟男甜點師喪妻失志 19歲女學生愛上他卻慘被「砍頭剝皮」

聯合新聞網 / 綜合報導
1932年，日本男子増淵倉吉殺死一位19歲的女學生，且手段相當殘忍。圖擷取自現代ビジネス
1932年，日本男子増淵倉吉殺死一位19歲的女學生，且手段相當殘忍。圖擷取自現代ビジネス

1932年2月8日，日本曾發生一起駭人聽聞的殺人案。被害者不只被砍頭，而且連皮都被剝下來，死狀相當悽慘。而犯下此等罪刑的人，是被害者最景仰的師丈。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，犯下本案的男人名為「増淵倉吉」，增淵出身於群馬縣。他曾經在東京開設甜點店，但在1923年東京大地震後失業，只好流落他鄉，最後在名古屋居住下來。雖然增淵靠著過去作甜點的經驗，到日式甜饅頭工廠上班。但因為薪資微薄，所以他又開設裁縫教室，讓妻子教導裁縫補貼家用。

然而好景不常，增淵的妻子在幾年後去世，他本人心情大受影響，也辭了饅頭廠的工作。不過在妻子死後，44歲的增淵和裁縫教室的學生，年僅19的「吉田masu江」發展出超越普通男女的關係。在旁人的眼裡，都認為吉田愛慕增淵，甚至還目擊到增淵準備出遠門到東京時，吉田替他整理個人行李的畫面。

然而就在二月某天，吉田和增淵突然失蹤。幾天後，吉田的遺體在距離名古屋20多公里的犬山市被找到，但當時吉田不僅身首異處，而且頭皮已經被剝開來，露出頭蓋骨的部分，整個臉部外觀嚴重崩壞，連是男是女都難以分辨，連警察都忍不住認為是「無法再看第二次的慘狀」。

至於同樣下落不明的增淵，則是在3月左右，於距離吉田頭顱處幾百公尺的住處中，被發現已經上吊身亡。當時增淵的屍體上穿著黑色大衣、淺褐色手套和橡膠長靴，下垂的頭髮長得詭異，甚至可碰到腳。這樣駭人的死景，被稱呼猶如死神一般。

從增淵遺留給雙親的書信看來，他似乎有意打算帶著吉田，回到故鄉群馬生活。但最後不知為何沒有實行，反而殘忍地殺害吉田，犯案動機始終成謎。然而兇殘的殺人手法，至今仍被認為是日本最獵奇的案件之一。

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日本 殺人

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