康城影展突襲放映香港紀錄片《時代革命》

(德國之聲中文網)第74屆康城影展(Cannes Film Festival)閉幕前夕,大會突然宣布在當地時間周五(16日)上午11點,「特別放映」香港導演周冠威的「反送中」運動紀錄片《時代革命》(Revolution of Our Times)。

美國媒體《綜藝》(Variety)以「康城影展作出外交豪賭」為題報導指,大會冒著外交風險,可能已預料會有負面反應如中國發起抵制,因此在閉幕前夕才宣布特別反映,到時候中國參展電影已播放完畢,無法被撤回。

現年42歲的導演周冠威發聲明感謝康城影展,指香港失去的東西遠超任何人的想象,獲邀放映對生活在恐懼的香港人而言是個安慰,表明世界上任何為正義和自由而戰的人都與港人同在。

《時代革命》片長約兩個半小時,以歷史場景為開端,八十年代中英兩國就香港前途問題達成共識,鏡頭再轉向2019年的「反送中」運動。制作團隊跟隨7組示威者,包括「守護孩子」成員丶一名網媒女記者丶高中義務急救員丶一組大學生丶勇武抗爭者等,拍攝的事件包括佔領立法會丶721元朗襲擊事件及理大圍城等。

片中部分受訪者已經失聯丶流亡或正在服刑。在《國安法》及自我審查下,估計該片不能在香港放映。

導演拒自我審查

周冠威接受《華爾街日報》訪問時表示,花了兩年時間秘密制作該片,拍攝期間曾在理大校園內席地而睡三天兩夜,遭水炮車的藍色化學水擊中,甚至被橡膠子彈打中頭盔。他在剪輯期間多次情緒崩潰要停工,又曾做噩夢被警員追捕和毆打。

他今年春天向康城電影節寄出紀錄片初剪,獲悉可以特別放映後,6月29日才將最終版本寄出,而毛片已送到境外存放。

周冠威說,制作過程中有朋友勸他離港丶在片中隱藏名字,或至少不要用「時代革命」作為片名,但他一一拒絕。他表示,「我真的不想輸給這恐懼(I really don’t want to lose to this fear)」,使用真名是為了對抗自我審查,又指不想猜度「紅線」於何處,強調「只有這樣我才能自由。(Only then can I be free)」。

他是制作團隊唯一公開名字的人,其他工作人員都匿名或終止合作。他透露正在籌備拍攝另一部電影,但有投資者得知《時代革命》的事後,因為怕受牽連而撤資。

周冠威曾執導電影《十年》(自焚者)和《幻愛》,前者拍攝於2015年丶雨傘運動的隔年,被指是對香港的預言,片中描述2025年香港在鐵腕統治下有更多人主張香港獨立,並訴求英國政府,有人選擇自焚控訴。該片獲得第35屆香港電影金像獎最佳電影大獎,目前在影片平台Netflix放映,但7月31日將下架,引起政治審查爭議。

