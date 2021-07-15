亞馬遜雨林遭破壞 逾萬物種面臨高度滅絕風險

根據今天發表的一項重要科學研究初步報告，亞馬遜雨林35%遭砍伐或惡化，受到嚴重破壞，導致1萬多種動植物物種面臨高度滅絕風險。

這項亞馬遜科學委員會（Science Panel for theAmazon ，SPA）匯集全球200名科學家針對亞馬遜雨林研究發表的初步報告，是目前為止對亞馬遜雨林狀態最詳細的評估，同時明確指出亞馬遜在全球氣候中扮演的角色，以及其面臨的重大風險。

報告中指出，努力將森林砍伐和林地惡化在10年內降至零「至關重要」，同時也呼籲對已遭破壞的區域進行大規模的復育。

報告中表示，人類在亞馬遜雨林持續造成的破壞，讓8000多種原生植物和2300種動物面臨滅絕的高度風險。

巴西利亞大學（University of Brasilia）教授布斯塔曼德（Mercedes Bustamante）在聲明中表示，科學顯示在氣候變遷和生物多樣性減少等多重危機下，人類恐面臨無法逆轉的災難性風險。

布斯塔曼德指出，扭轉這種趨勢的機會之窗狹窄。亞馬遜的命運對於解決這些全球危機攸關重大。

另一項今天發表在「自然」（Nature）期刊的研究報告顯示，根據2010到2018年間亞馬遜雨林上空測得的二氧化碳和一氧化碳數據，亞馬遜部分地區排放的碳數量比吸收的數量還要高。

報告的第一作者、任職巴西國家太空署（INPE）的科學家賈提（Luciana Gatti）表示，濫伐嚴重的亞馬遜東南部地區碳排放量的增加，不只是森林野火和直接破壞所造成，嚴重的乾旱和溫度的上升越來越普遍，導致樹木凋零增加，也是原因之一。