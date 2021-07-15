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月球軌道擺動遇海平面上升 美10年後洪水次數激增

中央社 / 華盛頓14日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）警告，在月球軌道擺動週期與海平面上升相互作用下，10年後，美國漲潮洪水次數將「急遽增加」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，夏威夷大學NASA海平面改變科學團隊（Sea Level Change ScienceTeam）帶領的新研究發現，自2030年中期開始，洪水次數將快速增加，因為屆時月球軌道擺動的週期，將導致氣候危機引發的海平面上升幅度加大。

只有位在美國極北部的沿岸地區，像是阿拉斯加州等地，還有另10年的緩衝期可以準備，因為長年下來的地質過程會導致這些陸地地區上升。

NASA在新聞稿中提到，這份刊登於「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊的研究報告，率先將所有已知可引發洪水的海洋與天文因素都納入考量。

比起颶風掀起的暴潮，漲潮引發洪水的水量沒那麼大，但研究報告的主要執筆人警告，這不代表整體而言這是較不嚴重的問題。夏威夷大學海洋科學系助理教授湯普森（Phil Thompson）在聲明中說：「這是長期間累積下來的影響將造成的衝擊。」

他說：「如果每個月淹水10到15次，商業就無法持續運轉，因為停車場總是泡在水中。人們會因為無法出門工作而失業。汙水池滲出將成為公共衛生問題。」

美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic andAtmospheric Administration）表示，2019年發生了600多起漲潮洪水。這份新研究預測，到了2030年，洪水有時候會接二連三發生，會持續一個月或更長，依月球、地球與太陽的位置而定。有些城市可能天天或兩天就淹水一次。

美國遭遇的漲潮洪水次數預料將增加，原因與月球軌道18.6年的擺動週期有關。

現在，這個週期處於會增強潮汐的那半部，代表漲潮時水位會更高、退潮時水位會更低。在美國大多數的沿岸地區，目前的海平面還沒上升到漲潮時經常會超過淹水門檻的程度，但到了2030年中期，情況就不會是這樣了。

這是因為月球軌道擺動與海平面上升產生交互影響。月球軌道擺動不是新的發現，據稱最早在1728年已有記載。但現在，這種運動影響月球引力，也就是地球出現潮汐的主因，碰上海平面上升時將令人擔憂會引發洪水。

NASA在新聞稿中說：「下一個十年，全球海平面將持續上升。在這種月球週期增強之下，海平面上升幅度攀升，將導致美國本土沿岸幾乎所有地區、夏威夷與關島的洪水次數大增。」

漲潮 NASA

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