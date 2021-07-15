眼睜睜看末班車門關上…殘障女性被站務員「遺忘」 滯留當地一整晚

英國女性瑋柏絲特（Holly Webster）10日初次造訪利物浦市，卻因鐵路站務員「忘記」她，被困在利物浦過夜。

使用電動輪椅行動的瑋柏絲特說她請站務員協助她上火車，對方請她和友人去月台等。火車來了以後，瑋柏絲特遲遲等不到人幫她，最後眼睜睜看著當天最後一班列車車門關上火車駛離。

瑋柏絲特詢問站務員怎麼回事，對方告知他們「忘記通知駕駛」。但下一班列車要等到隔天早上8點，瑋柏絲特跟友人被迫滯留在利物浦11小時。

瑋柏絲特提到車站工作人員說會想辦法幫她們叫一輛計程車，所以她和友人又繼續待在原地，等了許久後終於有人過來告知沒叫到計程車，讓她和友人周六晚上10點被困在利物浦。瑋柏絲特表示：「沒人擔心我們的安危，他們只是要我們離開。」

瑋柏絲特透露還好母親及時為她們訂了一個房間，「不然我們早就睡在車站裡了。」

瑋柏絲特說她們不熟悉利物浦，但幸好遇到2名好心的街道清潔工：「他們直接帶我們到飯店，在我朋友進去確認訂房時陪我待在外頭。他們說他們會帶我們找到合適的住宿。」

鐵路發言人向瑋柏絲特致歉，並建議民眾多加利用服務專線，但強調：「瑋柏絲特小姐不幸沒有提前訂票，且在火車出發前不到10分鐘才到車站。我們會調查員工疏失以便未來改進。」