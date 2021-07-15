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49歲啃老族偷病父百萬元 買車玩樂找伴遊小姐

聯合新聞網 / 綜合報導
49歲啃老族在父親住院時盜領戶頭230萬花用。圖／取自mirror
49歲啃老族在父親住院時盜領戶頭230萬花用。圖／取自mirror

49歲英國男性哈德非爾德（Carl Hadfield）趁父親住院期間從父親銀行賬戶裡偷了超過6萬英鎊（約合新台幣230萬元）用於奢華旅行等開銷。他還在銀行致電父親確認可疑交易時，假冒父親名義回覆，但法院認為哈德非爾德已身無分文，下令他只要支付象徵性的1英鎊（約合新台幣38元）。

控方律師柯蔓（Rebecca Coleman）指出哈德非爾德的姊姊在2017年幫住院父親處理帳務時，發現賬戶裡的錢不見了。警方介入後哈德非爾德才坦承是他拿了錢，說他以父親的名義開了PayPal賬戶，甚至買了足球俱樂部招待套房、入住飯店並雇用伴遊小姐，還添購一台奧迪A5車。

哈德非爾德被指控後始終沒出庭，2019年底再次犯罪且失踪。到了今年1月哈德非爾德才在他父母花園裡露營車上被逮捕。

哈德非爾德承認2項盜竊罪和2項欺詐罪。哈德非爾德的父親則在法庭上要求法官不要送兒子進監獄。法官判哈德非爾德監禁20個月並指出：「你以不恰當的方式浪費了這筆錢。」

律師 英國 奧迪

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