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新加坡浮動式太陽能場揭幕 大幅減少碳排

中央社 / 新加坡14日綜合外電報導

新加坡一座大型浮動式太陽能電場今天正式揭幕，面積等同於45座足球場，生產的潔淨能源有助減少相當7000輛汽車排放的溫室廢氣。

勝科登格浮動式太陽能電場（Sembcorp TengehFloating Solar Farm）覆蓋星國西部登格蓄水池（Tengeh Reservoir）1/3的水面，生產的電力可供5座自來水廠使用，是全球規模最大的浮動太陽能電場之一。

新加坡是人均碳排量最高的亞洲國家之一，由於國土面積狹小，因此擴大使用再生能源成了一項挑戰。

負責興建這座電場的勝科工業與公用事業局（PUB）表示，這座新電場最高可生產高達60百萬瓦電力，減少的碳排量相當於從路上移除7000輛汽車。

除了新開幕的這座電場，新加坡也在星馬兩國間的柔佛海峽及陸地上建造了多座太陽能電場，力求在2025年前將太陽能發電量增至現在的4倍。

今年2月，星國政府公布「綠色計畫」，具體內容包括種樹、減少掩埋垃圾、開設更多充電站以鼓勵民眾使用電動車等。該國還承諾，將在本世紀下半葉「盡快」達到淨零排放目標。

新加坡 再生能源 太陽能發電

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