日研究團隊拍到珊瑚跟蟲黃藻共生瞬間 全球首例
日本沖繩科學技術大學院大學等組成的研究團隊宣布，成功拍攝並觀察到蟲黃藻被珊瑚細胞納入的「共生」瞬間，創全球首例。
日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣等地珊瑚受到海水溫度升高導致蟲黃藻離開，出現「白化現象」問題，研究團隊期待這次研究能成為釐清珊瑚白化結構的線索。
珊瑚跟蟲黃藻有著共生關係，一方提供安全住所，另一方獲取養分。
沖繩科學技術大學院大學及高知大學所組成的研究團隊完成全球創舉，透過研發培養珊瑚細胞技術，在實驗容器中首度拍下珊瑚細胞納入蟲黃藻的「共生」瞬間影像。
沖繩科學技術大學院大學教授佐藤矩行說，為了保全及讓珊瑚礁重生，有必要理解珊瑚跟蟲黃藻的共生關係，將推動加速研究。
已持續研究有關生物出現與進化約50多年的佐藤說，看到珊瑚細胞納入蟲黃藻的瞬間影像時，「簡直就像做夢一樣，這是我的研究生涯中最令人感動的事」。
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