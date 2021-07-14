「我們不幹了！」美國漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌向顧客致歉

美國連鎖速食漢堡王一家分店的員工及主管因不滿工作條件集體辭職，並掛上「我們都不幹了，造成不便敬請諒解」的告示牌向顧客致歉。

主管佛蘿蕾斯（Rachael Flores）說從她1月擔任主管以來店裡一直人手不足，她每週工作50到60小時。還有一次他們的廚房沒有空調，溫度飆高到攝氏32度，最後她因脫水而入院，而當時老闆說她像個「嬰兒」。

前員工凱莉喬森（Kylee Johnson）稱佛蘿蕾斯是她最好的朋友，「她陪我經歷了很多。我只是想盡我所能幫助她。那時我們一直在等更多人力支援卻等不到人。」

佛蘿蕾斯透露員工9日開玩笑說要將訊息掛上告示牌，藉此揶揄高層管理人員，10日就付諸實行。她原本以為沒什麼人會注意到告示牌上的訊息，沒想到在臉書被網友瘋傳。她表示：「高層管理人員當天就打給我，要我撤除告示牌上的訊息。」佛蘿蕾斯老闆稍晚便解雇了她。

目前該分店仍持續營業，但佛蘿蕾斯和喬森提到人手不足的問題仍未解決，新員工輪班幾天就離開了，她們認為其他分店可能也經歷類似遭遇。