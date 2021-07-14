長途遨遊太空 NASA推核能太空船

人類希望透過動力持久的核太空船探索太空！美國太空總署NASA在13日與民間簽訂3個500萬美元的合約，希望能推動核太空船的發展，讓人類可以在太空中「主動」來回各星球。目前人類探索太空仍是以「探空火箭」等較被動方式出任務或是太空旅行，若以核能驅動，對太空探索是突破性的里程碑。

盼以核能探索太空

根據《半島電視台》轉載《彭博》的報導，NASA在13日宣布，將與洛克希德馬丁、金庫普集團、通用原子與WX科技公司等廠商簽訂3份500萬美元的研發合約，希望他們與NASA合作，研發核動力太空船。

NASA太空科技任務中心副執行長路透表示，跟這些公司簽約對於可商業應用的核引擎研發來說非常重要，核動力比傳統化學燃料效率高，如太空船都換成動力引擎，不只縮短任務時間，人類也可以突破目前太空任務的距離限制，登陸火星不再是夢想。

洛克希德馬丁是知名軍火商，過去開發如F-16、F-22等知名戰機；金庫普集團是一家在美國從事火箭和導彈推進器製造商，而通用原子與WX科技公司則是從事研究和技術開發，包括支持核分裂和核融合的物理研究。

官方不落後民間

近來美國維珍銀河、藍源公司互相競爭民間太空旅行產業，都是以較被動的探空火箭進行，火箭發射後透過緩慢降落讓旅行者返回，而火箭可回收再利用；目前官方的太空任務也是以燃料與太陽能為主，續航力不夠，但如果引擎以核能驅動，不只可以探索更遠，也可以人為主動操控、增加任務彈性。

《路透社》提到，雖然核能占人類能源比從1990年代的18%下降至10%，但核動力引擎卻愈來愈吸引目光，不止許多軍艦、潛艇都開始採用核動力，俄國近年來也開始研發核動力洲際飛彈與核動力戰機，無不失希望透過核能驅動，增加軍艦與飛彈的續航力，讓軍事操作更具機動性。

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