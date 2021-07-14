白俄移民大量湧入 立陶宛立法阻擋

東歐的立陶宛14日通過法律，限制從白俄羅斯流竄而來的移民。由於白俄羅斯非歐盟會員，因此政治人物多支持限制移民入境，不過民間團體認為，白俄羅斯目前政治動盪，政府應該開放收容這些逃出國家的民眾。過去曾有白俄異議份子逃往立陶宛尋求政治庇護，也讓兩國關係逐漸惡化。

根據《英國廣播公司》報導，立陶宛政府13日決議透過法律，限制白俄羅斯移民入境。今年已有1700名白俄羅斯移民逃往立陶宛，立陶宛政府認為白俄羅斯政府在其中，試圖夾雜其他國家的難民入境歐盟領地，雖遭到白俄羅斯政府否認，但立陶宛仍在邊境部署軍隊，要遏止更多移民進入。

《自由歐洲電台》提到，立陶宛內政部宣稱，這是要給白俄羅斯政府警告，要他們不要再將伊拉克籍難民趁機混入。此法規定難民若在邊境遭逮捕，將會被關半年後遣送回國，外交部也指控，這些難民是白俄羅斯企圖對付他們的武器，但遭白俄羅斯總統盧卡申科駁斥。人權團體則擔心此法過於強硬，恐違反國際人權規範。

兩國的關係在盧卡申科2020年總統選舉自行宣布當選，引爆國內抗議浪潮後急轉直下，由於盧卡申科大幅逮捕反對派與異議份子，並對抗議進行強烈鎮壓，讓國內最大反對派、理應當選白俄羅斯總統的季哈諾夫斯卡亞逃往立陶宛，尋求政治庇護；還有反對派從希臘逃往立陶宛時被白俄攔截，更加深對彼此的不滿。

立陶宛目前新冠疫情確診近28萬人、4千人死亡，雖然國內疫情嚴重，不過立陶宛仍將於9月對我國捐贈2萬劑AZ疫苗，也讓立陶宛在台灣獲得很大關注。國內社福機構在4天內就收到大量來自台灣的捐款，讓該機構非常感謝台灣人跨國做愛心的善舉。

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