牙醫警告 刷完牙用漱口水「反而會損害牙齒」　

有些人在刷牙後會使用漱口水清潔牙齒及口腔，但英國牙醫彼得森（Anna Peterson）在社群平台指出這麼做會「損害牙齒」，呼籲大家不要這麼做。

彼得森解釋，牙膏含有大約1450 ppm的氟化物，這麼高的氟含量能保護牙齒免受食物和飲料中糖分侵蝕。而漱口水只有220 ppm的氟化物，無法保護牙齒。如果刷牙後立即用漱口水漱口，「只會洗掉高濃度的氟化物，留下低濃度的氟化物」。

彼得森澄清自己不反對漱口水，還會推薦部分患者使用，但強調「不是每個患者都需要漱口水，且刷牙後絕對不要使用漱口水。」彼得森說刷牙後用水漱口比用漱口水好。

而使用漱口水最佳時機是「吃完東西後」。彼得森提到食物中的糖分會讓口腔呈酸性，進而導致牙齒損傷，「如果吃完東西後去刷牙，等於是把酸刷到你的牙齒上腐蝕了牙齒。所以這時候反而要用漱口水清潔。」

網友Kailin驚呼：「我不知道之前做的都是錯了！」網友benjamincarter1984則不解發問：「所以意思是我們要在三餐前刷牙？」彼得森回覆：「早上起床第一件事是刷牙，因為睡覺時口腔裡的唾液會變少細菌會變多。晚上睡前再刷牙。」