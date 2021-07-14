英國皇室最美成員上網賣二手蕾絲胸衣 全是為了「牠們」

有「英國皇室最美成員」之稱的女勳爵溫莎（Amelia Windsor），是威廉王子、哈利的堂妹。日前她上網出售她的二手衣服及蕾絲胸衣等衣物，為動物慈善機構募款。

25歲的溫莎是皇室第41順位繼承人，曾擔任名牌模特兒，長期推崇對生態友善的永續時尚。此次她賣出自己日常心愛的品項，售價落在15英鎊（約合新台幣580元）到50英鎊（約合新台幣1900元）之間。

溫莎出售的13件品項包括黑色無鋼圈胸衣。圖／取自 dailymail

溫莎在社群平台提到：「這些衣物跟我度過了許多快樂時光，它們現在已經準備好迎接新朋友和新冒險了。所有的銷售額都將捐給慈善機構@crossrivergorilla（保護極度瀕危克羅斯河大猩猩的非營利組織）。

目前溫莎出售的13件品項已全部售出，其中一件義大利設計品牌Dolce and Gabbana黑色蕾絲胸衣，原價約為300英鎊（約合新台幣11000元），但溫莎只賣50英鎊（約合新台幣1900元），商品描述為使用過但「狀況極佳」。溫莎在2017年倫敦時裝週期間的一場活動中曾穿著這件胸衣。

此次溫莎的義舉廣受大眾好評。網友Rose表示：「她試著幫助慈善機構很棒。二手衣物不是丟棄而是找新主人也非常環保。」網友johnp3_16也說：「我非常欣賞及尊重她。她一點都不戲劇化。幹得好！」