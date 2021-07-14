男從麥當勞清潔工做起 40年後開20間分店、僱用2000多名員工

英國56歲男性萊特（Doug Wright）16歲離開學校就開始在麥當勞擔任兼職清潔工，賺取93便士（約合新台幣37元）時薪。40年後他成為麥當20家分店老闆，並僱用2000多名員工。

萊特在當清潔工僅僅8週後，就晉升為總經理助理，2週後轉為正職。他20歲成為英國有史以來最年輕的麥當勞餐廳店長。但半年後他發生一場車禍，頸椎及椎骨骨折，醫師宣告他可能無法再行走。他在復健中心待了1年後身體狀況逐漸復原，他得知麥當勞在地區分部為他創造了一個職位，希望他開設更多分店，增加公司市佔率。

萊特1988年接下這份任務，並在2002年開了第一間加盟連鎖店，不久後又陸續開其他分店。萊特2016年獲得了麥當勞內部頒發的最高榮譽獎Fred L Turner Golden Arch，表揚組織內最佳加盟連鎖業者。他還為麥當勞慈善機構Ronald McDonald House募得高達140萬英鎊（約合新台幣5400萬元）的善款。

萊特透露車禍的經歷促使他投身慈善工作：「我希望那些不幸的人能過更好的生活。我現在15%到20%的時間都用在慈善工作。我很幸運，因為原本以為自己永遠都不能再行走。」