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搭飛機時如果乘客突然身亡？ 她憶述自身經驗

聯合新聞網 / 綜合報導
如果機上乘客突然身亡會發生什麼事？圖取自：ingimage
如果機上乘客突然身亡會發生什麼事？圖取自：ingimage

如果飛機乘客突然身亡會發生什麼事？機組人員會怎麼處理呢？

全球最大的廉價航空瑞安航空（Ryanair）發言人指出，所有飛機都有完全符合歐盟安全規定的急救設備包括心臟電擊器，機組人員也都受過急救程序培訓，「如果飛行中乘客需要醫療救護，飛機會飛到最近的機場，並在著陸前請醫療人員待命。」

若乘客不幸在著陸前死亡，屍體會被放置到一整排無人坐的座位或商務艙，身體會蓋上毯子。空服員服務員隆葛（Annette Long）：「我會想表達對已故者的尊重。不希望其他人盯著遺體看，不然會很傷心。」

丈夫在飛行途中身亡的女性潔可曼（Sue Jackman）表示當時丈夫在商務艙平躺的臥舖座位上沒醒來，空服員找到一名醫師乘客檢查丈夫狀態，但先生在著陸前4小時就已宣告死亡。

潔可曼說丈夫在接下來的航程中，一直坐在鋪著毯子的臥舖座位，她躺在丈夫身邊抱著他直到著陸。著陸後除了機組人員、潔可曼與亡夫，所有乘客都被請下班機，緊接著警察、海關、醫護人員、驗屍官、移民署、航空公司及機場管理人員上機處理後續。最後死亡證明上寫著死亡地點是洛杉磯和奧克蘭之間的NZ5航班。

潔可曼稱讚當時機上工作人員很貼心，安排一名「陪同者」在丈夫身亡後到下機去警察局全程陪著她。這名陪同者還為潔可曼重新預定班機，甚至陪她回家確保她沒事。

空服員 機場 醫護人員

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