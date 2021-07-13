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男為偷他狗的女賊付戒毒費用 背後原因超暖心

聯合新聞網 / 綜合報導
男子找回他的狗，還承諾為偷他狗的女賊付戒毒費用。圖／取自facebook@Brayden Morton
男子找回他的狗，還承諾為偷他狗的女賊付戒毒費用。圖／取自facebook@Brayden Morton

美國男子莫頓（Brayden Morton）養的狗日前被人從家後院偷走，最後莫頓找到偷狗賊不但不追究責任，還承諾為對方負擔戒毒費用。

莫頓最初在社群平台提供5000美元（約合新台幣14萬元）尋狗獎金，他因此接到許多人的線索。後來他接到了一通顯示「私人號碼」的來電，電話那頭傳來年輕女性的哭聲，莫頓直覺是對方偷狗。

莫頓那名女子泣不成聲，他告訴對方：「我不會生你的氣也不怪你，我也曾搞砸我的生活。我現在回家拿懸賞獎金再去接你。你要在哪裡見面？」

他們在購物中心的停車場會面，女子仍持續哭泣。莫頓帶回狗後問女子是否還好，女子開始致歉。莫頓提到：「我看出她在服用吩坦尼（Fentanyl，一種強效的、類鴉片止痛劑），因為我也曾上癮。」女子向莫頓供出偷狗的人員，並解自己參與其中只是為了賺錢以獲取毒品

莫頓拿出賞金表明自己會信守諾言，但如果女子拿了錢一天內就會死。最後他沒有給女子現金，而是提議支付她勒戒費用，還聯繫勒戒中心安排女子入院。這名女子尚未決定是否接受這筆勒戒款項，但仍與莫頓見面討論接下來的計畫。

莫頓說他很小的時候就誤入歧途，20歲時加入幫派。他曾開過紋身店，生意還不錯，但當時生活方式很糟糕還染上毒癮。他最終決定關閉紋身店，並和支持他的父親住在農場。

其後莫頓多次進出勒戒所，雖然想開始新的生活，但始終沒準備好為目標而努力。6年前他身受多處重傷送進醫院急救，他驚覺自己是「亟需救援的吸毒者」。從醫院返家後他致電勒戒所，自此與毒品絕緣。

莫頓現在經營一家名為Find the Right Rehab的公司，幫助人們找到合適的勒戒計劃。他說自己所在社區藥物過量服用率和犯罪案件很高，許多人正掙扎度日。但他認為對這些受苦的人們抱持負面看法，而非同理和尊重以待，對當地社區沒有任何好處。

毒品 幫派 吸毒 戒毒

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