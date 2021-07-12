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辯稱不知買到的是電擊槍 男被捕喊冤：拿來當電動刮鬍刀
英國26歲男子可汗（Mohammed Khan）6日因承認持有武器移交法院審判，但他聲稱購自陌生人，「不知道該設備的真實用途」，還曾試著拿來當「電動刮鬍刀」使用。警方認為可汗還活著實在萬幸。
曼徹斯特警方去年在可家中汗臥室抽屜裡發現疑似「電擊槍和充電器」的器具當場被沒收，後來調查人員證實是把電擊槍。
可汗表示他在外賣店的後面被一名陌生人搭訕，要賣他一盒「電動刮鬍刀和充電器」。可汗回家後試著拿來刮鬍子，發現該設備沒有充電，就先把設備放在抽屜裡後來就忘記它的存在。
可汗指出自己沒意識到設備尖頭是電擊槍的一部分，因為他從未見過電擊槍。可汗的律師尼爾（Stuart Neale）說可汗以為那裝置只是一塊「塑膠」。尼爾還補充可汗最近中風了，正在接受「全天候照護」，強調他目前的健康狀況不利從事任何無償工作做為處罰。
法官沃爾什（Martin Walsh）同意可汗不適合從事任何無償工作，且沒有經濟能力，判處他有條件釋放（conditional discharge）2年。
網友Roytonian Milltowner揶揄：「有一次我買了樹籬修剪機，結果發現竟是一把衝鋒槍。」網友delkim則說：「我敢說他現在一定扔掉他從醫院借來的枴杖到處趴趴走，還跟朋友們慶祝判決結果。」網友Quercusrobur也認為：「他很清楚自己買了什麼。他是為了自衛還是為了犯罪？」
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