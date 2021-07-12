快訊

台積電證實三名員工確診 數百名員工初步篩檢結果出爐

北捷清潔工確診感染源擴散 新北2人中鏢足跡曝...已累積10人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辯稱不知買到的是電擊槍 男被捕喊冤：拿來當電動刮鬍刀

聯合新聞網 / 綜合報導
男非法持電擊槍被捕。圖／取自manchestereveningnews
男非法持電擊槍被捕。圖／取自manchestereveningnews

英國26歲男子可汗（Mohammed Khan）6日因承認持有武器移交法院審判，但他聲稱購自陌生人，「不知道該設備的真實用途」，還曾試著拿來當「電動刮鬍刀」使用。警方認為可汗還活著實在萬幸。

曼徹斯特警方去年在可家中汗臥室抽屜裡發現疑似「電擊槍和充電器」的器具當場被沒收，後來調查人員證實是把電擊槍。

可汗表示他在外賣店的後面被一名陌生人搭訕，要賣他一盒「電動刮鬍刀和充電器」。可汗回家後試著拿來刮鬍子，發現該設備沒有充電，就先把設備放在抽屜裡後來就忘記它的存在。

可汗指出自己沒意識到設備尖頭是電擊槍的一部分，因為他從未見過電擊槍。可汗的律師尼爾（Stuart Neale）說可汗以為那裝置只是一塊「塑膠」。尼爾還補充可汗最近中風了，正在接受「全天候照護」，強調他目前的健康狀況不利從事任何無償工作做為處罰。

法官沃爾什（Martin Walsh）同意可汗不適合從事任何無償工作，且沒有經濟能力，判處他有條件釋放（conditional discharge）2年。

網友Roytonian Milltowner揶揄：「有一次我買了樹籬修剪機，結果發現竟是一把衝鋒槍。」網友delkim則說：「我敢說他現在一定扔掉他從醫院借來的枴杖到處趴趴走，還跟朋友們慶祝判決結果。」網友Quercusrobur也認為：「他很清楚自己買了什麼。他是為了自衛還是為了犯罪？」

中風 英國 律師

延伸閱讀

臉書廣告千元賣「海關扣押」好物 他開箱一看才知被騙

法官輕判中輟生毒販並「提出挑戰」16年後他回到法官面前宣誓成為律師

機師值勤時對女副駕駛露下體還看色情片 被判緩刑且離職「一毛都拿不到」

美國史上蹲冤獄最長男子獲國賠5.5億 和獄卒好友合開美髮學院

相關新聞

日本大阪環球影城推鬼滅之刃設施 體驗搭乘無限列車

日本大阪環球影城（USJ）與人氣動漫作品「鬼滅之刃」合作，將從9月17日到明年2月13日推出期間限定的遊樂設施，讓遊客搭...

辯稱不知買到的是電擊槍 男被捕喊冤：拿來當電動刮鬍刀

英國26歲男子因承認持有武器移交法院審判，但他聲稱購自陌生人，「不知道該設備的真實用途」，還曾試著拿來當「電動刮鬍刀」使用。

電梯開門只見一位「全裸男子」 百萬網紅崩潰：鄰居是暴露狂

住家能不能有個舒適安全的環境，往往和鄰居是誰有絕對的關聯性。最近日本有位網紅，發現自己家裡同棟公寓，竟然住了一位男性暴露狂，讓她受到不少驚嚇。

馬桶黃金變真黃金 排泄物進化成虛擬「屎幣」能買咖啡、泡麵

在韓國一所大學裡，上廁所能用來支付買咖啡或香蕉的錢，而排泄物還可以成為建築物供電能源。

美西熱浪來襲 加拿大野火肆虐部分封路列車有限

美國和加拿大西部各地數千萬民眾今天遭逢新一波熱浪侵襲，部分道路關閉，鐵路交通受限，有關當局也再度下令居民撤離

屍水？樓上神秘篩網滴惡臭黑汁疑是嬰屍 警揭真相

新加坡近日發生暗藏死嬰驚魂！1名婦人發現樓上的鄰居窗邊放置了1個神秘篩網，紅色膠袋內有黑色物體，數天以來不斷滴落傳出惡臭的黑色液體，懷疑對方家中藏有死嬰，擔心之下報警求助。警員到場調查後揭開真相，原來男戶主已離婚，但前妻離家時卻沒有收走筲箕，內裏放有3條鹹魚和少量薑塊，因被雨水淋濕變壞才傳出臭味，事件屬虛驚一場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。