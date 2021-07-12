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馬桶黃金變真黃金 排泄物進化成虛擬「屎幣」能買咖啡、泡麵

聯合新聞網 / 綜合報導
學生在商店挑選自己想要的產品，掃描QR Code就能用「屎幣」支付。圖／取自：路透社
學生在商店挑選自己想要的產品，掃描QR Code就能用「屎幣」支付。圖／取自：路透社

在韓國一所大學裡，上廁所能用來支付買咖啡或香蕉的錢，而排泄物還可以成為建築物供電能源。

韓國國立蔚山科學技術研究院（UNIST | Ulsan National Institute of Science and Technology）城市與環境工程系周教授設計了一個與實驗室相連的環保廁所，使用糞便製造出替代性能源和肥料。

環保廁所裡的BeeVi馬桶以真空幫浦將糞便送往地下水箱，減少用水量。地下水箱裡的微生物將廢物分解為甲烷，甲烷成為建築物能源，為瓦斯爐、電熱水壺和固態氧化物燃料電池提供動力。

周教授表示跳脫框架思考糞便利用價值，「就會發現糞便在生態循環中能製造能量和肥料。」他解釋一個人每天排便約500克，可轉化為50升甲烷氣體，製造0.5度電的電力或用於驅動汽車前行約1.2公里。

周教授還設計了一種名為Ggool（韓語「蜂蜜」的意思）的虛擬貨幣，讓每個使用環保廁所的人每天賺取10 Ggool。該貨幣能在校園內購買商品，諸如現煮咖啡、泡麵、水果和書籍。只要在商店挑選自己想要的產品，掃描QR Code就能用Ggool支付。

研究生何（Heo Hui-jin）提到：「我以前覺得糞便很髒，但現在認為它是很有價值的寶物。我甚至在吃飯時談論糞便，考慮拿虛擬幣買什麼書。」

馬桶 虛擬貨幣

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