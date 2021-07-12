電梯開門只見一位「全裸男子」 百萬網紅崩潰：鄰居是暴露狂

住家能不能有個舒適安全的環境，往往和鄰居是誰有絕對的關聯性。最近日本有位網紅，發現自己家裡同棟公寓，竟然住了一位男性暴露狂，讓她受到不少驚嚇。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，主頻道擁有超過200萬粉絲的網紅「Vanyun」近來在自己的副頻道上，分享一件她曾遭遇過的恐怖怪事。有次Vanyun要出門，像往常一樣按電梯準備下樓，卻在電梯門打開之後，看到一位全裸的男性站在裡面。

Vanyun表示，她一開始在滑手機還沒發現，後來才注意到男子的氣息，驚覺遇上了怪叔叔。Vanyun指出，自己住的公寓有自動鎖，因此外人很難進入，推測應該是同棟大樓的其他住戶鄰居。Vanyun強調，故事雖然聽起來很像掰的，但確實是真實發生過的事，請同一棟其他住戶一定要小心。

網友們則表示「好擔心Vanyun，要注意奇怪的人喔」、「不管是Vanyun還是工作人員都要小心啊」、「超恐怖的經歷，不過Vanyun還是保持泰然講述了這件事」、「真的是很恐怖」、「同住戶居然有個裸男」、「我之前有次工作回家也遇到暴露狂，真的超恐怖」、「該通報了吧」。