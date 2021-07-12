屍水？樓上神秘篩網滴惡臭黑汁疑是嬰屍 警揭真相

新加坡近日發生暗藏死嬰驚魂！1名婦人發現樓上的鄰居窗邊放置了1個神秘篩網，紅色膠袋內有黑色物體，數天以來不斷滴落傳出惡臭的黑色液體，懷疑對方家中藏有死嬰，擔心之下報警求助。警員到場調查後揭開真相，原來男戶主已離婚，但前妻離家時卻沒有收走篩網，內裏放有3條鹹魚和少量薑塊，因被雨水淋濕變壞才傳出臭味，事件屬虛驚一場。

事發本月3日，居於新加坡某組屋5樓的60歲吳姓婦人發現樓上有單位的窗戶連日傳出臭味，味道更愈來愈濃烈。她其後更發現自己的窗框間中出現黑色不明液體，不但難以清理，即使抹乾淨後臭味仍久久不散，令她非常困擾。

除了吳婦之外，該大廈4樓1名女住戶也直指聞到惡臭，起初僅以為是鄰居煮食導致，故僅關窗避開。而6樓1單位的女傭則指，曾發現窗口及掛於窗外的衣服被黑色液體沾污，無論如何清洗仍有異味，而窗口清理過後「還是黏黏的」。

大廈其他住戶也聞到惡臭，窗口及掛於窗外的衣服被黑色液體沾污，無論如何清洗仍有異味。圖/網路圖片 由於情況已持續數天，至上周三（7日）下午，吳婦忍無可忍下到樓上逐戶詢問，後來才發現9樓1單位的窗口放了1個神秘篩網，會滴下黑色液體，懷疑內裏放有死嬰，成為臭味的來源，「由於該單位常常大門深鎖，我和其他居民擔心出人命，分別向當局反映」。

當局其後派人發傳單，提醒居民不應把個人物品和滴濕的衣物掛在窗外，「不過情況仍沒有改善，我們愈想愈不對勁」，吳婦擔心之下她決定與鄰居們報警求助。警員接報到涉事單位了解，終揭開神秘篩網內放着的並非嬰屍，而是3條鹹魚和薑塊。

62歲的溫姓男屋主表示，篩網內的鹹魚屬於其前妻，被雨水淋濕後變壞，導致有黑色液體滴到樓下。圖/網路圖片 62歲任職清潔工的溫姓男屋主表示，篩網內的鹹魚屬於其前妻，現時夫婦已經離婚，但前妻偶爾回家探望子女，故他並未收起對方的物品，而放在露台的鹹魚亦沒有帶走。剛巧事發前數日連續下雨，鹹魚被雨水淋濕後變壞，導致有黑色液體滴到樓下單位，至警員上門調查他才嚇了一跳。溫事後已將鹹魚取走，並為鄰居造成不便致歉。

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文章授權轉載自《香港01》