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醫生多年來出入陌生人婚宴 背後暖心原因讓網友讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
27歲醫師常出入陌生人婚禮現場，只為了蒐集婚禮後剩下的花朵和裝飾品送給病人。圖／取自washingtonpost
27歲醫師常出入陌生人婚禮現場，只為了蒐集婚禮後剩下的花朵和裝飾品送給病人。圖／取自washingtonpost

美國媒體《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，當地27歲醫師樂芙（Eleanor Love）從2年前還是醫學生時，就常出入陌生人婚禮現場，只為了蒐集婚禮後剩下的花朵和裝飾品送給住院病人。

樂芙說許多病人訪客不多，也很少收到昂貴鮮花，而花朵在婚禮後仍保持很好的狀態，病人收到這些花總是欣喜萬分。

68歲的婦人梅爾澤（Connie Melzer）2020年因心臟手術住進樂芙負責病房。有一天梅爾澤發現樂芙手捧著一大束花走進她的病房，「頓時崩潰大哭」。梅爾澤表示當時已住院超過一個月，樂芙的暖舉對她而言「意義重大」。

68歲的婦人收到花很感動。圖／取自washingtonpost
68歲的婦人收到花很感動。圖／取自washingtonpost

樂芙提到自己以醫學生身分在醫院工作時，就開始思考自己可以怎麼減輕病人的痛苦：「我當時在醫院是學習者，想幫助病人卻沒有跟醫生一樣的知識。在這個訓練階段能怎麼發揮影響力？」

所以樂芙從2019年就展開婚禮花束贈患者The Simple Sunflower計畫，至今已提供患者760多束花，並有超過200名志工參與蒐集花朵、致贈花器或捐款。樂芙指出這不是新計畫，美國其他城市也有類似的計畫。

樂芙會先致電婚禮會場和花店等企業，詢問對方近期婚禮規劃。接著會透過婚禮規劃師聯繫準新人，詢問他們是否計畫在婚禮後送花給其他單位，而大多數新人都沒有這樣的規劃。

樂芙在每場婚禮後都會召集由8名志工組成的團隊，在婚禮結束後蒐集剩下來的鮮花，再裝進花器送給患者。通常周一會送出20到40束花。樂芙的計畫因疫情一度停擺，近期終於重新開張。

每場婚禮都有8名志工蒐集剩下來的鮮花，再裝進花器送給患者。圖／取自washingtonpost
每場婚禮都有8名志工蒐集剩下來的鮮花，再裝進花器送給患者。圖／取自washingtonpost

樂芙透露她的母親喜歡花卉和園藝，也影響了她。她從小就喜歡在北維吉尼亞州家的花園裡做園藝活，那裡種滿了美麗的杜鵑花。她記得她父親帶她去園藝店挑種子，她選擇向日葵種子。多年後，她以向日葵作為她計畫的名字，目前則是在努力將計畫轉型為非營利組織。

樂芙在讀醫學院之前曾在一家花店打工，她引用了幾項研究證實鮮花和植物有助治癒患者。一項研究發現，觀看植物有助於減輕患者術後疼痛程度、焦慮和疲勞。

樂芙認為鮮花能帶來許多好處：「如果患者因此不需要那麼多止痛藥，或能提前出院，也可以節省醫院的成本。」

樂芙醫院的導師福絲特（Robin Foster）也肯定她的想法：「我的確認同鮮花對患者康復有幫助。患者也會因為感受到這層體貼，內心充滿希望。」

樂芙接下來會到波特蘭市擔任住院醫師，她說她想將這個計畫帶到更多城市及醫學院，直言看到患者收到花束很令人欣慰：「提醒我們做這件事的原因。」

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