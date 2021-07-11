高溫殺死潮間帶生物 學者嘆災難！

加拿大熱浪煮熟了海岸上的貝類！不列顛哥倫比亞大學動物學系教授哈雷發現，在 6 月 26 日至 28 日的加拿大熱浪期間，基斯蘭奴海灘的潮間帶貝類因高溫而死亡、腐爛。數名氣候學家分析發現，「如果沒有人為氣候變化的影響，這類熱浪幾乎不可能發生，甚至貽害海洋生物。」

潮間帶貝類活活熱死

加拿大與美國西北地區自 6 月底起連日出現破紀錄熱浪，加拿大的立頓小鎮甚至出現攝氏49.6度的高溫，並引發多處野火。哈雷已觀測無脊椎生物在氣候變遷下的生態長達 12 年以上，他也在日前嘗試了解熱浪帶來的衝擊。

他對 CNN指出，基斯蘭奴海灘有非常龐大的貽貝（一種貝類）床分佈，潮間帶的岩岸的表面溫度高達攝氏 50 度以上。當他發現時，大多數岩岸動物都已經死了。

貽貝通常附著於潮間帶岩石和其他表面上，能夠適應退潮時的陽光直射。但哈雷解釋，貽貝通常無法在超過 37.38 度以上的環境長時間存活，但面對本波遠超出適應範圍的熱浪，貽貝一類無法隨意移動的海洋生物無法逃離高溫，最後被活活熱死，甚至在 29 日的最高溫前，就已經有腐敗的腥味傳出。

人類活動導致熱浪

富比士雜誌報導指出，一項由 World Weather Attribution 及 27 名氣候學家團隊發表的研究指出，溫室氣體的排放使熱浪發生率提高的 150 倍，團隊還不確定本次加拿大熱浪事件將在各地成為常態現象，或是單純的突發事件。

然而，荷蘭皇家氣象研究所環境研究所的迪姆·庫姆說，目前還不了解異常高溫的機制，但可以確定的是，「加拿大熱浪事件是非常嚴重的警告」，人類可能已經跨越了讓氣候系統維持穩定的門檻，不幸的情況下，小區域的高溫事件將使全球增溫更加快速。

對於未來人類的因應措施，研究團隊建議，可能受影響的地區應擬定高溫應變計畫，並調整建築建設形式，以適應未來可能的高溫。

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