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富商遇劫遭刺慘死！人造美人妻痛哭求救 警調查揭心寒真相

香港01 / 李納德
印尼發生一起富商遭謀殺案，經調查後發現兇手竟是妻子的情夫，兇案更是2人的計劃，目前涉嫌謀殺的Mahdi Mehrban已遭當地警方拘捕。 圖／截自Tribunnews新聞
印尼發生一起富商遭謀殺案，經調查後發現兇手竟是妻子的情夫，兇案更是2人的計劃，目前涉嫌謀殺的Mahdi Mehrban已遭當地警方拘捕。 圖／截自Tribunnews新聞

印尼發生1宗引起全國轟動的兇殺案，真相更令民眾極度心寒！案發於上月底，當地1名44歲富商與25歲妻子駕車回家時遭匪徒攔截，遭連刺20刀慘死，其妻則逃過一劫，更有網路影片顯示嫩妻痛哭向路人求助的情況。然而，慘案背後一切都是詭計，當地警方調查後揭發，根本無發生嫩妻所指的劫案，兇手其實是她的情夫，案件是由她自編自導自演，2人已被拘捕。案中有案的真相引起全民哄動，家屬稱死者與妻子年齡相差20年，但對她非常好，她卻經常索錢，甚至花大錢去整容及買車等，她整容後變成樣子標緻「人造美人」，沒料到卻與小鮮肉情夫搭上。而死者即使經常被妻子騙都無條件原諒對方，卻竟因此送命。

事件發生於印尼巴布亞省的查亞普拉（Jayapura），6月28日，當地44歲黃金商人Nasrussin和25歲妻子Virgita Legina Hellu一同去看眼科醫生後，於晚上9時駕車回家，期間他們遇劫，Nasrussin被劫匪連刺20刀慘死，法醫指他的傷口遍布頭部、後腦勺、頸部、左臉、耳朵、下巴、胸部，行兇後犯人只拿走Virgita的包包就逃跑，乍看之下令人認為是劫殺案。

事發後網上流傳路人拍下的影片，顯示Virgita在路上痛哭，聲稱自己和丈夫遇劫，丈夫慘遭劫匪殺死，哭着向路人求助。警方深入調查後發現案件有可疑，最終揭發是有預謀的謀殺案，疑犯盡力偽裝成劫殺模樣，就是為了盡力減低Virgita的嫌疑。

印尼富商遇劫慘死，警方調查後揭發是謀殺案，死者的妻子策劃犯案。家屬指死者的妻子曾大錢整容，網上照片可見她經整容樣貌標緻，與原本容貌差距甚遠。（網上圖片）
印尼富商遇劫慘死，警方調查後揭發是謀殺案，死者的妻子策劃犯案。家屬指死者的妻子曾大錢整容，網上照片可見她經整容樣貌標緻，與原本容貌差距甚遠。（網上圖片）

警方透露，Virgita最初供稱的版本是夫妻遇到4名劫匪，她當時在車上睡著，醒來突然見到有4名劫匪駕車持刀出現，但卻說不出他們車輛類型，只說當時天色很黑，看不到。Nasruddin下車後被匪徒拿刀威脅，要他放下身上貴重物品，突然間就被劫匪拿刀虐殺，不停以刀狂刺，並要求Virgita安靜。行兇後匪徒拿走她的包包，然後駕車離去。

警方調查Virgita的背景，認定她有所隱瞞，其後於7月2日在機場拘捕企圖坐飛機逃亡的疑犯Mahdi Mehrban，原來Mahdi與Virgita有不當關係，婚外情已維持2年，他疑為情犯案，並希望侵吞死者的財產，後來更確認Virgita也有參與。Virgita目前已向警方承認親自策劃兇案，2月起就開始計劃，想將案件偽裝成劫案，最終下手的是Mahdi。

當地媒體指出，Mahdi是阿富汗人，案發前失業，他一直當Virgita是提款機，又在手臂上紋身來討好對方，內容是「你現在是我的，我不會讓你走，VLH」，當中「VLH」是Virgita全名簡寫。操刀的紋身師接受印媒訪問表示，Mahdi在案發前15天才紋這個紋身，更稱是對伴侶「愛的證明」。

Nasrussin的家人知道Virgita涉案後非常憤怒，他的姪子透露Virgita是女傭的孩子，家境不好，後來和叔叔相戀，叔叔更堅持和她結婚，他記得當時Virgita還在讀中學。他形容叔叔對Virgita非常好，給她最奢華的生活，除了供書教學，還花費巨款給她整容和買車，即使Virgita經常騙叔叔，他都一再原諒，認為她只是太年輕才犯錯，沒料到再三忍讓疼惜，結果叔叔卻為了這個女人送命。

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文章授權轉載自《香港01》

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