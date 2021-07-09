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人妻趴車頭捉姦 丈夫護小三照踩油極冷血

香港01 / 撰文：李納德
越南女子發現丈夫外遇，爬上車蓋阻止丈夫及小三離開。（網傳影片截圖）
越南女子發現丈夫外遇，爬上車蓋阻止丈夫及小三離開。（網傳影片截圖）

拿性命去捉姦值得嗎？越南社交媒體瘋傳1段捉姦片，人妻趴在紅色私家車的引擎蓋上，要求坐在裏面的丈夫及小三出來對質，未料車內的丈夫不留情面，照樣踩油想把妻子甩開，被網友炮轟極冷血。後來再有網友上傳影片下集，原來妻子被甩下車後，丈夫終於停車，但不是檢查她傷勢，而是捉實妻子掌摑。當地傳媒指，事件中的夫妻和小三住在同一鎮內，妻子當天才知道丈夫外遇，而小三本身亦是有夫之婦。當地警方正調查事件，追查是否有人違反婚姻家庭法，至於趴在車頭一事正交由交警部門跟進。

事件發生於7月7日上午，地點是越南清化省玉湖區，發文者自稱是片中人妻的姊妹，她說人妻發現丈夫開車載小三，氣得馬上爬上引擎蓋上阻止他們離開，並不停咒罵，惟丈夫堅持不開門。從影片所見，該人妻爬上丈夫的紅色座駕，趴在引擎蓋上，現場有不少人圍觀，雖然她要求丈夫下車對質，但丈夫竟置妻子的安危於不顧，照樣踩油開車離開，事件引起網友關注，痛斥丈夫「冷血」。

事發後，有在場人士繼續騎電單車趕上拍攝，並設法救下人妻，但他們其後被私家車甩開。後來有人再成功拍攝到事件後半部，拍攝者指丈夫開車時，妻子還奮力抓實車頭蓋，結果真的被摔了下來，頭部撞到地上。這時丈夫終於停車，當時他妻子痛哭尖叫，雙手捉住丈夫雙臂，但丈夫竟一把捉住她的手，突然摑了妻子一巴。妻子捱打後還赤腳跑走，有指她是跑去找小三理論。

網友雖然不知事件前因後果，已紛紛批評丈夫偷食、保護小三，甚至出手打妻子等。亦有網友認為妻子為此「博命」並不值得，爬上車上太過危險，不值得為這種男人拚命。

當地傳媒指，該鎮的鎮委會表示他們已掌握初步資料，正交由警方處理，人妻和小三也住在鎮上，但2人住在不同區域。據了解，該名妻子當天得悉丈夫外遇，便打算以身攔車要求丈夫交代，無奈她丈夫仍然開車，而在第2段網傳影片中，丈夫打妻子的地點是進村的道路，這家人並不富裕，做小生意多年才儲到錢買車。車上的小三本身已婚，她的丈夫在附近一家公司做保安。

越南警方目前正調查事件，如涉及婚外情，當事人可能已違反婚姻家庭法，而趴在引擎蓋屬違犯交通管制行為，將交由交警部門處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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