噁心！機艙奧客脫襪伸臭腳到前座扶手 網紅一招反擊數百萬人圍觀

缺德奧客無處不在，在乘搭搭長途車或飛機都遇到更是倒霉！有外國帥哥網紅早前在TikTok上載短片，顯示他乘搭飛機時，後座乘客竟除鞋又脫襪，把赤裸裸的腳板伸至其扶手位置。該名網紅忍無可忍下想出絕世好方法，頓時令對方瞬間「縮腳」，影片上載短短2天已有450萬次觀看，不少網民都直呼「大快人心」。

在抖音擁有24萬名粉絲的網紅帳戶「the.walker.twins」前日（6日）分享1條影片，並寫道「這情況你會怎樣做？」，片中顯示他坐飛機時發現後座乘客脫下鞋子，並把光溜溜的腳板伸至其座位扶手上，腳趾還自由又靈活地跳彈不停。不過他沒有立即轉過去責罵，反而對着鏡頭挑一挑眉，然後拿出1支礦泉水，其後毫不留情地倒在對方腳上，後座乘客似乎嚇了一跳，即時把腳抽回去。

影片至今獲42萬個讚好，逾1.1萬個留言，有人大叫做得好，「真的厭倦大家總是不尊重別人」、「那隻腳看起來很需要肥皂水」，又笑言如果跟空姐要的是1杯滾水就慘了。

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文章授權轉載自《香港01》