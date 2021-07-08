印度科學家南極洲發現新植物物種 設站40年首見

印度科學家5年前遠赴南極洲進行科學考察研究，在冰雪覆蓋的南極大陸發現了一種苔蘚，現在終於確認這是首次發現的物種，也是印度在南極洲設科學站40年來首次發現植物物種。

旁遮普省中央大學（Central University ofPunjab）的生物學家將這個物種命名為BryumBharatiensis。Bharati是印度教的知識女神，也是印度南極科學考察站之一的站名。

這項研究論文經同儕審查後，已經被國際領先期刊「亞太生物多樣性」（Journal of Asia-PacificBiodiversity）接受。

根據英國廣播公司（BBC）報導，2017年1月，印度科學家第36次前往南極大陸進行為期六個月的科學考察，生物學家巴斯特教授（Prof Felix Bast）在俯瞰南冰洋的拉斯曼丘（Larsemann Hills） 發現了這種深綠色物種。

植物需要氮、鉀、磷、陽光和水才能生存。冰封南極洲只有1%的面積無冰。巴斯特教授說：「最大的問題是苔蘚如何在這種岩石和冰的環境下生存。」

科學家發現這種苔蘚主要生長在企鵝大量繁殖的地區。企鵝糞便含有氮。巴斯特教授說：「基本上，這裡的植物靠企鵝糞便生存。在這種氣候下，糞便不會分解。」

科學家表示，他們仍然不完全瞭解，這些苔蘚是如何在長達6個月的冬季，在厚厚的冰雪下生存，在這6個月中，沒有陽光且溫度最低可以降至攝氏零下76度。

科學家表示，那時候苔蘚可能「乾燥到冬眠階段，幾乎種子的狀態」，到了9月夏季再次照射到陽光時，重新發芽。到時這些乾燥的苔蘚從融化的雪水中吸收水分。

印度科學家收集到苔蘚的樣本後，花了5年的時間對這種苔蘚進行基因定序，和其他的苔蘚進行比對。目前南極洲文獻已記錄到的苔蘚有100多種。

巴斯特教授表示：「南極洲正在逐漸綠色化，由於南極大陸暖化，過去在這片冰封大陸看不到的溫帶物種，如今處處可見。」

頂尖生物學家，同時也是旁遮普中央大學副校長狄瓦里（ Raghavendra Prasad Tiwari） 表示：「南極洲逐漸綠化中，令人不安。我們不知道厚厚的冰蓋下面有什麼。由於全球暖化，當冰層融化時，很可能會出現致病微生物。」